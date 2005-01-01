Доповідь президента у Раді. Що стоїть за гучними цифрами економічних перемог

1 грудня президент України Володимир Зеленський виступив перед депутатами у парламенті. Його мова чимось нагадувала виступи генсеків на з'їздах КПРС, коли слова постійно перериваються бурхливими та тривалими оплесками. Та й сенс виступу нагадував сцену зі старої комедії Гайдая, коли виконроб розповідав про «космічні кораблі, які бороздять простори всесвіту». Президент зачитував рекордні цифри та запевняв громадян, що наше життя змінилося на краще. "КП в Україні" розібрала економічні меседжі глави держави.

Рекордний ВВП та золотовалютні резерви

За словами президента, за підсумками 2021 року доларовий ВВП України встановить рекорд та перевищить показник 2013 року.

- У 2021 році розмір економіки України вперше досягне рекордного рівня за період незалежності, перевищить 190 млрд дол. Це більше, ніж за докризові 2008 та 2013 роки, - сказав Володимир Зеленський.

Крім того, за його словами, вперше починаючи з 2013 року державний борг України буде менше 50% ВВП. (При цьому держборг більшості країн останніми роками стрімко зростав і в середньому у світі перевищує 90%.)

- Наші золотовалютні резерви зросли і сьогодні сягають 30 млрд дол., що є найвищим показником із того ж 2013 року, - продовжував Володимир Олександрович.

Так, президент не дурить, і цього року Україна встановить одразу кілька економічних рекордів. Щоправда, тут треба робити виправлення на інфляцію. Адже долар у 2021 році зовсім не дорівнює купівельній спроможності долара часів 2013 року. Американська валюта також має свою інфляцію. І цього року вона перевищила рекордні 6%. А лише з 2013 року долар подешевшав орієнтовно на 21-22%.

Тобто коректніше було б порівнювати не абсолютні цифри економіки, а її зростання хоча б за часи президентства самого Володимира Зеленського. А з цим якраз все не дуже – у 2019 році ВВП виріс на 3,2%, у 2020 – впав на 4%, а за підсумками цього року зросте, за різними прогнозами, на 3-4%. Тобто економіка за часів Володимира Зеленського фактично тупцює на місці. Нам допомагають рекордні ціни на зерно та метал, а також рекордний урожай, але загалом економіка не демонструє якогось підйому.

До речі, нинішній радник президента з економічних питань Олег Устенко, ще незалежний експерт, до якого ми часто зверталися за коментарями, завжди говорив, що економіка України має зростати швидше за 5% на рік, інакше це буде деградація. Щоправда, зараз про зростання економіки вище за 5% ніхто вже не згадує.

Щодо зниження рівня держборгу, це, звичайно, позитивний момент, але виникає резонне питання: чому ми постійно звертаємося до МВФ і постійно обіцяємо проводити чергові реформи під диктовку кредиторів? Щодо нових вимог фонду читайте тут.

Щодо рівня золотовалютних резервів НБУ, то за часів президентства Віктора Ющенка вони були вищими, ніж зараз – у серпні 2008 року вони становили понад 38 млрд доларів, що не врятувало гривню від подальшої девальвації через світову фінансову кризу.

Зростання зарплат

Окремо президент зупинився на зарплатні українців. Почав із лікарів, яким ще минулого року обіцяв підвищення окладів.

– Вперше зарплата лікарів зросла за рік удвічі, – заявив президент. - З нового року, з 1 січня, вона становитиме щонайменше 20 тис. грн. Середня зарплата лікаря в Україні становитиме 24 тис. грн. Ми вперше починаємо гідно ставитись до лікаря, і не лише тоді, коли нам це потрібно. Я впевнений, що через рік, у своєму наступному посланні, я такі самі слова скажу про заробітні плати наших вчителів.

Глава держави також зазначив, що від сьогодні, 1 грудня, мінімальна зарплата в Україні становить 6500 грн.

– Ми не лише підвищили мінімальну заробітну плату, – каже Зеленський. – Середня зарплата вперше цього року, за останні 30 років, перевищила у доларовому еквіваленті 500 доларів на місяць.

Скажімо чесно, ми дуже раді за лікарів – якщо їхні зарплати зростуть так, як обіцяє президент, то це справді буде кроком уперед.

Але щодо зростання середніх зарплат по країні понад 500 доларів – це, звичайно, рекорд, але знову ж таки лише в абсолютних цифрах. Якщо відібрати показник інфляції та запроваджений у 2014 році військовий збір, то прокупницька здатність середньої зарплати по країні буде не надто вищою, ніж у 2013 році.

У листопаді 2013 року середня зарплата в Україні складала 3268 грн. З урахуванням курсу долара, який на той час становив 7,99-8,01 грн, виходить, що середньостатистичний українець тоді отримував близько 410 доларів. Найсвіжіші дані із зарплат цього року датуються жовтнем – 14 045 грн. За нинішнього курсу долара - близько 27 грн ми отримуємо 520 доларів. Віднімаємо з цієї суми інфляцію самого долара близько 22% і виходимо на еквівалентну суму - 405 доларів часів 2013 року.

А якщо відібрати ще 1,5% військового збору, то отримаємо ще менші показники – нижче 400 доларів часів 2013 року.

При цьому експерти кажуть, що останнім часом показник середньої зарплати сильно збільшився через те, що до статистки потрапляють як багатомільйонні доходи членів наглядової ради, так і мінімальні зарплати простих громадян. Тож правильніше було б оцінювати не середню, а медіанну зарплатню. За словами аналітика Олексія Куща, медіанна зарплата, як правило, на 30-40% нижча за середню. Тобто виходить, що в середньому в Україні вона становить не 14 тис. грн, а 9-9,5 тис. грн, що вже набагато більше схоже на правду.

Турбота про пенсіонерів

Також не забув президент згадати і про свою турботу про пенсіонерів.

- Один із моїх ключових пріоритетів – це турбота про людей поважного віку, – сказав президент. - Зокрема, ми вже втілили програму доплат до пенсій для людей, які досягли 80 та 75 років. Наступного року ми розширимо цю програму на людей, які досягли 70 років.

Зеленський зазначив, що держава чітко виконує зобов'язання щодо щорічної індексації пенсій: з березня 2021 року було проіндексовано пенсії 7,9 млн пенсіонерів. Крім того, за його словами, вперше за багато років суттєво збільшено пенсії для ліквідаторів та постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Доплати – це справді добрий крок з боку глави держави. Але і тут є "одне маленьке але". Справа в тому, що коли пенсіонер отримує доплату до пенсії, то зменшується розмір субсидії. Адже за законом субсидія розраховується як сума платежів за комуналку (у межах соціальних норм і нормативів) мінус обов'язковий платіж (20% доходу домогосподарств). Тобто якщо зростає дохід пенсіонера, то скорочується сума субсидій.

Ще один момент, про який промовчав президент, - посилення норм нарахування цих самих субсидій. За час президентства Зеленського у субсидіях стали відмовляти людям із банківськими депозитами та власникам більш ніж одного об'єкта нерухомості.

Ну і нарешті, якщо порівняти доходи пенсіонерів з 2013 роком, то вони все ще залишаються нижчими за ті часи навіть в абсолютних величинах. Так, у 2013 році середня пенсія становила 1470 грн., або майже 184 долари. У жовтні 2021 року, за даними Пенсійного фонду, середній розмір пенсій становив 3915 грн., або близько 145 доларів за нинішнім курсом. При цьому розміри комунальних платежів зросли навіть у доларовому еквіваленті.

Як бачите, спічрайтери президента написали йому промову, в якій грамотно наголосили на вигідних для влади цифрах. Але насправді, якщо копнути гучні заяви трохи глибше, то виявиться, що пишатися економічними успіхами президенту та його команді не доводиться.