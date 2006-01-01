10 тисяч доларів. Кожному! Як працюватиме «економічний паспорт українця»

Президент Зеленський до 10 грудня внесе законопроект щодо економічного паспорта українця. Про це він заявив у рамках щорічного послання до Верховної Ради. Таким чином Зеленський збирається розпочати виконання однієї зі своїх передвиборчих обіцянок, даних понад 2,5 років тому. Ідея економічного паспорта полягає в тому, що плата за використання надр країни накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України.

Теоретично все зрозуміло

Про економічний паспорт українця країна вперше почула у лютому 2019-го. Тоді кандидат у президенти Володимир Зеленський пообіцяв: кожна українська дитина отримає право накопичувати на своєму рахунку частину реалізації державою природних благ, а після досягнення повноліття отримає ці накопичення як власний стартовий капітал.

Багато хто тут же провів паралелі з ОАЕ, де при народженні кожен громадянин Еміратів отримує землю і 60 тис. доларів на рахунок, а після закінчення школи держава оплачує навчання в будь-якій країні світу. Теоретично ідея зрозуміла і цілком виправдана: ми вже втомилися від цього, що надра за Конституцією належать народу, але в практиці - деяким конкретним людям.

1 грудня 2021 року Володимир Зеленський повернувся до старої ідеї.

– До 10 грудня вперше за всю історію я внесу законопроект про економічний паспорт українця. Відповідно до нього ці кошти – плата за використання наших надр – накопичуватимуться на персональних рахунках дітей громадян України. Після досягнення повноліття діти можуть використати ці накопичення для здобуття освіти або купівлі власного житла, - зазначив президент.

А трохи згодом додаткові пояснення дав голова податкового комітету Данило Гетьманцев.

– У нас народжується близько 300 тисяч дітей на рік, – нагадав Гетьманцев. – Є певні відрахування від ренти. Я не виключаю, що відрахування будуть не лише від ренти, а й від інших платежів. Наприклад, від приватизації, імпортного ПДВ. Поки що ми говоримо тільки про ренту. Рента розподіляється між дітьми, які народилися та мають економічний паспорт українця. Якщо ця сума менша за встановлену законопроектом, то різниця дотується за рахунок держави.

Інфляція з'їсть половину

Аналітик Олексій Кущ зазначає: за винятком кількох арабських країн ніхто у світі гроші населенню не виплачує. Експерт наводить приклад найбільшого в Європі норвезького національного резервного фонду, який дозволяє відстежити, скільки грошей припадає на кожного норвежця, але на руки ці гроші отримати не можна. Цей фонд вкладає кошти в активи по всьому світу і роздруковує цю «черепашку» лише в крайніх випадках. Наприклад, 2020-го з нього було виділено 30 млрд доларів для покриття дефіциту бюджету.

Такими темпами 10 тисяч доларів через 20 років не вистачить ні на освіту, ні на перший внесок з іпотеки, ні на менш амбітні придбання

Загалом експерти вважають ідею економічного паспорта утопією. Але, припустимо, що сталося неймовірне і все справді вийшло - у чому зберігатимуть ці гроші і чи вдасться їх зберегти від крадіжки та інфляції?

У президентській команді очікують, що діти, які матимуть економічний паспорт та отримуватимуть на спецрахунки кошти від рентних платежів, на момент досягнення повноліття отримають суми у гривні, які в еквіваленті становитимуть по 10 000 доларів. Така кругла сума в експертів одразу викликала сумніви щодо того, що проводилися хоча б якісь розрахунки. Чотири нулі прямо вказують на те, що головне тут – «краса».

- Зробити так, щоб гроші не вкрали, нескладно, але головна проблема полягає в тому, що ми не маємо нафти, як в ОАЕ, а населення багато, - пояснив у розмові президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. - Тому на таких рахунках навіть 1000 доларів нагромадити не вийде, а вже 10 тисяч – це взагалі якийсь фейк.

За словами Охріменка, рентні платежі у нас низькі, і навіть реалізація «антіолігархічного» закону 5600 мало що змінить. Фактично цю ренту можна брати лише із залізняку, каже Охріменко, але там і так високі рентні платежі. Що стосується нафти і газу, то у нас їх так мало, що навіть підвищення ренти щодо них у 100 разів нічого не змінить.

Єдине, з чим погоджуються більшість опитаних експертів, то це з тим, що рахунки мають бути в національній валюті. Олексій Кущ пояснює: оскільки рентні платежі надходять у гривні, переведення цих грошей у долари зробить дірку у платіжному балансі країни. У доларах можна було б частково зберігати в тому випадку, якби рахунки формувалися і за рахунок експортного мита, але поки що про це не йдеться.

Кому дадуть

Спочатку передбачалося, що все йтиме по порядку: спочатку з'явиться законопроект, якому знадобиться якийсь час, щоб стати законом, і ще більший час – щоб набути чинності. І поки все це стосувалося майбутніх, ще ненароджених дітей, усі відчували себе більш-менш «рівно». Але загальний спокій порушив Данило Гетьманцев, який у кулуарах Ради повідомив журналістам, що не відкидає: економічні паспорти можуть видавати дітям, народженим з 2019 року.

І це відразу викликало цілу бурю емоцій з боку молодих мам.

«Це що ж виходить, той, хто народився 1 січня 2019-го, отримає гроші, а той, хто 31 грудня 2018-го – ні? - обурюються мами дітей переважно 2018 року народження. - А якщо дитина, наприклад, передчасно народилася і довідка є?!»

І їх можна збагнути. Прикро, звичайно, якщо народила дитину на пару місяців, тижнів, днів і навіть хвилин раніше, і через цю зайву поспішність вона не підпадає під програму. Та й взагалі, як це виглядатиме, якщо в одному класі навчатимуться і майбутні «майже олігархи», які отримують ренту з надр, і прості смертні?

Експерти радять насамперед не гарячкуватись, оскільки, по-перше, 10 тисяч доларів після досягнення 18 років - це ще, як кажуть, вилами по воді писано.

По-друге, будь-яке починання завжди стартує з якоїсь дати і завжди знайдуться ті, хто до цієї дати не дотягують. Навіть якщо піти назустріч усім, хто народився раніше терміну та посунути дату на 15 грудня 2018-го, у нестямі від гніву будуть ті, хто народили своїх дітей 14 грудня, так що рухати дати для того, щоб задовольнити всіх, - це процес нескінченний і безперспективний.