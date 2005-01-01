Молоді співробітники перегорають та йдуть: що робити?

Молоді співробітники можуть вивести компанію на новий рівень. Нехай вони не мають великого досвіду, але їх ентузіазм і готовність вчитися дозволяють досягати приголомшливих результатів. Однак для бізнесу, особливо маленького, характерна така ситуація: новачок приходить, посилює себе, а потім перегорає та шукає нового шляху. Можливо, навіть іде до конкурентів. У матеріалі розказано, про що говорить такий стан справ та як із цим справлятися.

Я називаю компанії, в яких співробітники виростають, але потім перегорають і йдуть, «кузнями кадрів». Підприємець бере недосвідчених молодих людей, прокачує компетентність. А потім вони, здобувши знання, йдуть кудись на велику зарплату. Для мене це не теорія, бо до 2002 року мої компанії були «кузнями кадрів». Я часто чую про те, що маленький бізнес — чудовий та гнучкий. Але, як на мене, це зовсім не так. І синдром «кузні кадрів» — одна з основних причин.

Давайте розберемося, чому так відбувається.

Причина 1. Нема майбутнього. Чи бачить молодь світле майбутнє, яке чекає на них у вашій компанії? Людина, навіть якщо приходить на позицію пересічного співробітника, мріє про кар'єрне зростання. І важливо, щоб ваша служба персоналу нагадувала, що побудувати успішну кар'єру в компанії реально. Якщо ви не покажете співробітникам майбутнє, вони будуть змушені шукати можливість виявити себе в іншій компанії.

Причина 2. Низька швидкість зростання. Уявіть молодого хлопця, що влаштувався продавцем сімейної компанії. 15 співробітників, причому на найвищих постах, – родичі. Спочатку він не має досвіду, але після навчання він почувається впевнено, вміє презентувати продукт і продавати, співробітник виріс. Але компанія за цей час ніяк не змінилася, та й жодних зрушень у цей бік не спостерігається. Топові позиції, як і раніше, зайняті родичами. Співробітнику неприємно усвідомлювати, що він працює на низькій посаді довгий час, а зростання компанії не передбачається. Можливості для підвищення у нього немає, адже всі ми хочемо більше заробляти, професійно зростати та вирішувати цікавіші завдання.

Я не згоден, що у молоді зараз завищені вимоги до заробітної плати, тим паче невисокий оклад на старті аргументувати дуже легко. Будь-який новачок чудово це усвідомлює, навіть краще, ніж керівник. Відсутність досвіду призводить до того, що робота виконується повільніше, адже новачок в голові не має чіткої послідовності успішних дій. І найчастіше це менш якісно. Тому відсутність досвіду є цілком нормальним та логічним обґрунтуванням маленького окладу. Крім того, недосвідчені співробітники вимагають більшої уваги керівників, а їхній час — це теж гроші.

Але зверніть увагу на те, що молодь — це дійсно люди, які багато в чому живуть у майбутньому. І це чудово! Працюючи з молодими співробітниками, я завжди даю їм точну інформацію про цілі компанії, плани на майбутнє. Якщо помітна перспектива зростання як компанії, так і наймолодшого співробітника в її рамках, це буде великим плюсом. І саме це цікавить розумну та продуктивну сучасну молодь. Тож простежте, щоб це враховувалося при наймі.

Прикладом з життя Генеральним директором керуючої компанії, яка займається роботою всіх наших філій у СНД, стала співробітниця, яка працює в компанії майже з перших днів. Бували місяці, коли ми платили їй менше, ніж коштував проїзний у метро. Але вона мала віру в те, що поки нікому не відома компанія зможе змінити світ, і їй самій хотілося ввійти в історію.

Вона брала на себе різні галузі відповідальності, намагаючись удосконалити та систематизувати все, що тільки можна. Незважаючи на те, що в неї не було досвіду в управлінні, я прокачував її навички керівника і вселяв упевненість. У результаті вона стала чудовим генеральним директором, який щодня посилює всі компанії мережі.

Часто чую, як підприємці нарікають, що в компанії нема кому працювати. Іноді подібні заяви підкріплюють даними про особливий менталітет і молодих людей. Це говорить про те, що у бізнесі є велика проблема. Але підприємець її усвідомлює, вважаючи, що у людях. І це не так. Роботу шукає колосальна кількість людей, і серед них є молоді та амбітні. Вони готові працювати за невелику зарплату, якщо є можливість будувати кар'єру та перспективи. І залучити їх до команди можна.

Проблема в тому, що бізнесмени часто не знають, який фахівець їм потрібний. І для цього шукають людину, яка потенційно зможе робити все. Якщо підходити до всього так, то незрозуміло, яку віддачу взагалі дає найм.

Висновок із усього викладеного наступний. Будь-яка маленька компанія, яка не росте, це «кузня кадрів» для великих компаній. А бути нею боляче і дорого. Незалежно від того, як ви навчаєте та прокачуєте компетентність співробітників, ви витрачаєте час та сили. Багато ресурсів йде і на те, щоб найняти нових людей. І все повторюється по колу. Це справді дорого. Тому я закликаю всіх власників: одразу будуйте великий бізнес. Звичайно, перескочити одразу у «вищу лігу» не можна. Потрібно розвиватися, вирощувати керівників, ставати все більш організованими та системними. Коли ви робите бізнес, не налаштовуйтесь на те, що у вас працюватиме 20, 30 або навіть 50 осіб. Це справді жахливо. Така компанія завжди буде проблемною. Націлюйтесь на те, щоб збільшити кількість співробітників до 200-300 осіб. Працювати так набагато веселіше, стабільніше та вигідніше. І, що найцікавіше, такою компанією легше керувати.