Компьютерные айти курсы с нуля для детей в Черкассах

Любому ребенку интересны гаджеты и технологии. Если это так, тогда необходимо улучшить его знания, навыки. Для этого есть айти курсы Черкассы, помогающие детям работаться в программировании, технологиях и т.д. Кроме того, начинать можно с различного возраста, а Академия профессий будущего набирает группы от 4 лет.

Сложно поспорить с тем, что IT – современная, перспективная и одна из самых важных сфер деятельности человека. Многие родители думают, что детей 5-6 лет не нужно отдавать в школы программирования, но это не так. Без компьютерной грамотности сложно получить престижную и высокооплачиваемую работу. Получив базовые навыки с ранних лет, имея опыт программирования, моделирования, а также понимая общие особенности работы с кодами, дети смогут легко освоить IT в полной мере.

Академия предоставляет различные направления, курсы для детей. Это одна из лучших программ по IT-образованию в Черкассах. В группах есть дети от 4 до 16 лет. В процессе обучения они создают свои проекты как самостоятельно, так и полноценной командой. Независимо от будущего выбора профессии, рода деятельности, обретенные навыки окажутся полезными в жизни.

Процесс обучения основан на 3 главных критериях:

Актуальность и современность программы. Только опытные, профессиональные учителя. Положительная, дружелюбная и приятная атмосфера.

Во время обучения в Академии дети имеют возможность:

Работать и создавать роботов. Заниматься программированием. Самостоятельно создавать игры на ПК, а также работать с компьютерной графикой. Монтировать видео и работать с фото. Создавать сайты, приложения на телефоны и многое другое.

В ходе учебы все навыки оттачиваются не только в теории, но и практическими занятиями, а игровая форма помогает заинтересовать детей и улучшить восприятие, усвоение материала.

Интересным предложением может стать курс «Minecraft: Программирование на Python для детей». Данный язык обязателен к изучению и вот почему:

Самый популярный язык для программирования во всем мире и его требуют многие компании, к примеру, Google, Facebook или Youtube Использование обширное от работы с сайтами до искусственного интеллекта, сферы финансов и т.д. Знания и умения работать с Python высоко оплачиваются и ценятся на рынке труда. Курс отлично подойдет для новичков, которые только приходят в IT-сферу. Понятная гейминговая форма обучения помогает детям проще освоить материал, после которого они могут писать программы и использовать знания в популярной игре Майнкрафт.

Компьютерные курсы с нуля Черкассы станут полезными для любого возраста ребенка. В нашей академии постоянно действуют различные скидки и розыгрыши, приходите к нам уже сегодня!