Интернет-магазин пакетов и упаковок Wellpacks

Красивую и надежную упаковку из полиэтилена или бумаги широко используют практически все торговые фирмы и предприятия с целью привлечения новых клиентов, поскольку ее применение позволяет удобную транспортировку товаров и служит средством для дополнительной рекламы. Компания «WellPacks» изготовляет пакеты в любом объеме и любых цветовых решений, представленная здесь бумажная и полиэтиленовая продукция отвечает высоким стандартам качества и помогает ненавязчиво презентовать любые виды продукции.

Особенности упаковочных изделий от «WellPacks»

Для предпринимателей уже давно стало аксиомой, что упаковка служит лицом бизнеса. С помощью пакетов проявляется забота и внимание к клиентам, кроме того они позволяют выделить отдельные товары среди продукции конкурентов и удачно прорекламировать их.

Оптовые партии пакетов повсеместно приобретаются:

предприятиями розничной торговли для упаковки товаров;

производственными предприятиями и уличными торговцами;

супермаркетами и торговыми центрами, службами доставки еды.

Указанный перечень торговых предприятий и сервисных служб далеко не полный, поскольку надлежащая упаковка помогает выгодно представить товар перед клиентом и продать его. С этой целью на многих упаковочных изделиях наносится логотип компаний, фирм или их торговый бренд. Предложив клиенту товар в специальном пакете, продавец может быть уверен, что пакет впоследствии могут увидеть до 150 человек, тем самым производиться рекламирование товаров.

Использование пакетов с нанесенным логотипом компании или торговым брендом существенно повышает узнаваемость бренда, тем самым обеспечивается информирование потенциальных покупателей и увеличиваются продажи.

Преимущества цветных курьерских пакетов от компании «WellPacks»

Пакеты позволяют бизнесу достойно презентовать товары, с помощью качественной упаковки товаров подтверждается надежная репутация торговой фирмы, возрастает доверие клиентов и контрагентов. Ассортимент таких курьерских пакетов представлен фиолетовыми, розовыми, салатовыми, бирюзовыми и черными внутри упаковочными изделиями, которые отличаются водонепроницаемыми характеристиками и благодаря непрозрачности позволяют отправлять конфиденциальную информацию, недоступную для посторонних глаз.

Кроме того, у цветных курьерских пакетов презентабельный внешний вид, они легкие и экономичные, на их поверхности может быть нанесен логотип или торговый бренд любого предприятия торговли, общественного питания или рекламируемого товара.

Для изготовления пакетов используется трехслойная полиэтиленовая пленка, вместе с которой для дополнительной защиты содержимого внутри, может использоваться пузырьковая пленка или вспененный полиэтилен. Курьерские пакеты больше используются в банковской сфере, с их помощью пересылают журналы, открытки и приглашения. Также их используют для транспортировки и пересылки разнообразной документации, денег, акций и других ценных бумаг.

В пакетах все содержимое надежно защищено от воздействия влаги и пыли, от механических повреждений (что особенно важно во время транспортировки хрупких изделий).