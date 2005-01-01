Вакцинація від COVID-19 не знижує заразність людей після інфікування SARS-CoV-2

Експерти з Public Health England повідомляють, що навіть повністю вакциновані від COVID-19 люди при інфікуванні дельта-варіантом SARS-CoV-2 так само успішно поширюють вірус, як і заражені невакциновані громадяни.

До таких висновків вчені прийшли за результатами розрахунку показника порогового числа циклів (Ct) для щеплених і не щеплених від COVID-19. Під цим терміном мається на увазі число циклів ампліфікації (множення вірусу), необхідних для того, щоб можна було зафіксувати рівень флуоресценції, що сигналізує про кількість вірусного генетичного матеріалу. Чим вище вірусне навантаження у людини (тобто, чим більше в його мазках вірусу, а значить, чим більше він заразний), тим менше показник Ct. І навпаки: чим більше Кт, тим менше людина заразна.

За даними NHS Test and Trace, середньодобове значення Ct для невакцинованих людей, що заразилися варіантом дельта, становить 17,8. У той же час у повністю вакцинованих британців, які заразилися тим же варіантом SARS-CoV-2, це показник лише незначно вище і дорівнює 18. Аналогічні результати були отримані для альфа-варіанту, який був причиною другої хвилі пандемії.

Отримані результати лягли в основу заяви CDC про необхідність продовжувати носити маски в громадських місцях і закритих приміщеннях навіть повністю вакцинованим людям.