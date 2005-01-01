Чем Джойказино порадует игроков в 2021 году

Современному гемблеру, избалованному широким выбором, трудно угодить. Поэтому в интернете множество игровых площадок пытаются нащупать то самое, что привлечет внимание игрока. И этой особенностью необязательно будет большой ассортимент.

Среди современных онлайн казино, которые работают с русскоязычной аудиторией особое место занимает Joy Casino. Большая часть его аудитории — граждане стран СНГ, с упором на Российскую Федерацию, Казахстан и Беларусь. В Украине Joycasino также известен. Он часто попадает в рейтинги украинских онлайн казино. Больше информации об этой площадке тут, а здесь — краткий обзор ее основных параметров.

Развитие казино, новые фичи

Это казино — один из долгожителей Рунета. Официальный сайт Joycasino открылся 8 лет назад. С самого начала это казино работало под международной юрисдикцией, которую обеспечивала сублицензия Curacao eGaming. Основная лицензия для ведения онлайн игр принадлежит компании Pomadorro N.V., зарегистрированной на Нидерландских Антильских островах. Эта компания перепродала право на ведение азартных игр в интернете кипрской компании Darklace. Она и является оператором официального сайта Джойказино.

Как и все онлайн казино, работающие в СНГ и Украине, Джойказино регулярно блокировали интернет провайдеры этих стран. В ответ оператор открывал альтернативные веб сайты, или зеркала. С момента открытия казино в 2014 году и до этого времени таких зеркал было несколько.

В 2021 году оператор этого казино выпустил клиенты для доступа к своей платформе:

Для Windows, которую можно установить на домашний ПК. Для Android, которая подходит для всех современных мобильных устройств с этой ОС.

Скачать эти приложения можно по ссылке, которая размещена на сайте казино. В магазинах приложений этих программ нет.

Игровой ассортимент

Для тех, кто решил поиграть, Joycasino подобрал небольшое количество игр. На его сайте в начале 2021 года было всего 2500+ игровых позиций. Основа ассортимента — игровые слоты нескольких провайдеров.

Главные поставщики игр Количество позиций в лобби казино Wazdan 138 iSoftbet 134 Habanero 108 Swintt 91 Endorphina 90

Остальные разработчики представлены символически. Всего на сайте можно найти видеослоты 26 провайдеров. Если кто захочет в Джойказино поиграть с живыми дилерами, то это тоже возможно. Но таких игр здесь очень мало.

Бонусы для игроков, как преимущество

Администрация Джой казино продвигает свое заведение не за счет ассортимента, а предоставляя пользователям комфортные условия для игры на деньги. Для этого здесь разработали отличную бонус-программу:

Стартовый пакет бонусов, который распространяется на первые пять депозитов. В него входят бонусы деньгами и фриспины. Бонус на любой депозит. Бонусы на деньги и фриспины по промокодам, которые распространяются в Телеграм-канале казино и в почтовой рассылке. Ежемесячный кэшбек в размере 10% и еженедельный возврат части ставок.

Такая поддержка депозитов встречается нечасто. Поэтому игроки с небольшим капиталом выбирают именно это казино.

Турниры

На этой площадке постоянно проводят турниры для всех зарегистрированных пользователей. Их организаторами выступают оператор и несколько провайдеров в рамках промо-акций для всех клиентов своих партнеров.