Гелиевые шары для украшения праздника

Ни одно праздничное мероприятие в детском садике, школе или гимназии, юбилейные торжества по случаю основания компании или предприятия, свадьбы или дня рождения не обходиться без арок и гирлянд из гелиевых шаров, которые служат украшением интерьере и создают поистине праздничную атмосферу. Благодаря гелию – инертному газу, масса которого легче воздуха, шары получили возможность парить в воздухе.

Отличительные особенности

Для наполнения инертным газом идеальным по размеру считается шарик объемом от 60 см. В латексной оболочке изделия имеются микроскопические поры, через которые газ постепенно улетучивается. Для увеличения протяженности пребывания в воздухе поверхность изделий обрабатывается специальным средством, создающим снаружи прочную пленку, предохраняющую вытекание гелия и тем самым они могут парить под потолком в течение длительного периода времени.

Гелиевые шарики разнятся по форме, объему и расцветке:

для наполнения гелием используют шарики объемом (диаметром) 60, 75 и 90 см;

классическая форма изделий, заполненных инертным веществом, имеет форму шара, но помимо этого производители придают им форму сердечек, фигур животных или персонажей мультипликационных фильмов, цветов и геометрических фигур;

цветовые решения могут быть самыми разнообразными и зависят от вида торжественного мероприятия. При создании крупных гирлянд используют однотонные шары, на детских праздниках уместна яркая цветовая гамма.

В оформлении праздничных мероприятий (дней рождения, свадебных мероприятий, выпускных вечеров) с использованием изделий, наполненных инертным газом, продуцируют разнообразные рисунки, надписи, поздравления и пожелания.

Как заказать шарики на праздник

Использование изделий, наполненных инертным веществом, служит отличным вариантом украшения любого торжества, благодаря им, даже невзрачное по виду помещение, станет нарядным и торжественным. Заказав гелиевые шарики на https://sharcity.com.ua клиенты получают своевременную доставку и по желанию – оформление различных композиций, украшений в форме гирлянд, арок или фонтанов из шаров. Возможна доставка больших «ходячих» шаров, наполненных гелием, которые благодаря своим размерам (один метр или чуть меньше) создадут иллюзию движения в воздухе, а их форма в виде героев любимых детских мультфильмов, несомненно, принесет массу впечатлений детям и взрослым. В ассортименте компании Sharcity также представлены гелиевые шарики в виде цифр для обозначения юбилейного количества лет виновника торжества, украшения фасада здания или офисного центра и наполнения процесса празднования новыми красками и светлыми эмоциями. Для придания особого шарма празднику уместно использовать ленточки тассел.

При заказе изделий, наполненных инертным газом, стоимостью более 800 гривен заказчики получают бесплатную доставку по городу Киев и получают привилегии как постоянные клиенты, для которых предусмотрены разнообразные скидки и праздничные акции.