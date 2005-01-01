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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Блог о Apple технике
Мобильные гаджеты Apple знакомы большинству жителей планеты благодаря отличному качеству, высоким техническим показателям и надежности в работе. Продукция торговой марки Apple стала неотъемлемым атрибутом повседневной жизни и одним из способов успешного ведения бизнеса, именно поэтому любая поломка гаджета расценивается как персональная катастрофа отдельно взятого пользователя, требующая немедленного реагирования и устранения последствий. Как и где оперативно отремонтировать гаджеты Apple, можно узнать на https://apple-lab.com.ua/blog/, рассказывающем об особенностях ремонта изделий всемирно известной торговой марки
Устранение неисправностей и ремонт гаджетов Apple
Причиной подавляющего большинства поломок мобильной техники Apple (около 80%) служит механическое повреждение. В процессе ремонта сервисный центр apple:
Качественно выполненный ремонт iphone торговой марки Apple подтверждается гарантией сроком на один год, клиенты имеют возможность воочию контролировать ход ремонтных работ, поскольку работы, как правило, выполняются в течение одного часа. В процессе проведения ремонтных работ используются исключительно оригинальные запасные части производства завода Foxconn
Техника с исчерпанным гарантийным сроком ремонтируется с использованием OEM копий запчастей, поскольку для моделей Apple, выпуск которых прекращен, производство оригинальных запасных частей не осуществляется.
Немного истории и не только
Блог AppleLab повествует о всех тонкостях ремонта моделей Apple, который производится специалистами одноименного сервисного центра – лидера среди аналогичных центров по ремонту мобильных гаджетов. Услугами центра могут воспользоваться жители Киева, Харькова, Днепра и Львова. Центр организовали еще в 2010 году два друга, увлеченных техникой Apple. Далее штат увеличивался за счет специалистов-инженеров, которые постоянно усовершенствовали свои знания и навыки работы, а после открытия филиалов – передавали накопленный годами опыт новым сотрудникам.
Мощная команда AppleLab способна решить любые проблемы с любым видом техники, производимой корпорацией Эпл. У сервисного центра собственные складские помещения, производиться предварительная запись на ремонт, позволяющая проведение ремонта или диагностики мобильных гаджетов сразу же после поступления в сервисный центр (80% ремонтных работ выполняются в течение 30 минут).
Сервисный центр использует курьерскую доставку техники Apple в сервис и после ремонта – клиенту по месту жительства или работы. В Центре можно заменить старый iPhone на совершенно новую модель (с доплатой) или на уже использованную с гарантией.
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