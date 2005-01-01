Як червоним карликам вдається світити так довго?

Якщо ви хочете стати успішною зіркою, доклавши мінімум зусиль, прагнете до температури поверхні близько чверті сонячної. Це температура, при якій, згідно з новим дослідженням, червоні карлики, які світять довгий час, відокремлюються від не відбулися зірок, відомих як коричневі карлики.

Часто буває важко відрізнити червоних карликів від коричневих, тому що в молодому віці вони виглядають однаково: червоні і тьмяні. Але тільки червоні карлики народжуються з достатньою масою, щоб витримувати ті ж ядерні реакції, які приводять в дію зірки, подібні до Сонця. Навпаки, коричневі карлики світяться червоним в основному через високу температуру в момент народження, але потім їх ядерна активність вичерпується, змушуючи їх остигати і тьмяніти. Астрофізики Діно Сюй та Адам Бургассер з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго та їхні колеги виявили розділову лінію між цими двома типами, досліджуючи, як вони рухаються в космосі.

Коли народжується зірка, вона обертається навколо центру Чумацького Шляху по досить круговій орбіті. Однак з часом гравітаційні поштовхи гігантських газових хмар, спіральних рукавів та інших зірок розгойдують зірки взад і вперед. Ці збурення роблять орбіти зірок навколо галактичного центру все більш і більш еліптичними. Таким чином, по орбітальних траєкторіях зірок можна визначити їх приблизний вік.

Більшість червоних карликів досить старі; їх передбачувана тривалість життя набагато більше, ніж нинішній вік Всесвіту. Коричневі карлики остигають і тьмяніють в молодому віці. У середньому червоні карлики повинні слідувати більшій кількості еліптичних орбіт навколо галактики, ніж молоді коричневі карлики.

У новому дослідженні команда Сюй проаналізувала 172 червоних і коричневих карлика різних спектральних класів, класифікація яких заснована на спектрах об'єктів, які корелюють з температурами їх поверхонь. Дослідники виявили, що різка перерва в русі зірок відокремлює більш теплі старші об'єкти, які в середньому мають більш еліптичні орбіти, від більш молодих і холодних, які, як правило, мають більш кругові орбіти. Цей розрив проявляється в спектральному класі між L4 і L6, що відповідає температурі поверхні від близько 1200 до 1400°за Цельсієм (від 1500 до 1700 кельвінів) - частина температури поверхні Сонця близько 5500°C (5800 K). Про це повідомляє команда 5 липня на arXiv.org.

Вище цієї критичної температури тьмяні Сонця являють собою суміш довгоживучих червоних карликів і молодих коричневих карликів. Однак всі об'єкти нижче цієї температури-коричневі карлики, - говорить Сюй. Це не відбулися зірки, яким судилося видихнутися.

Цей новий метод визначення температурної межі між червоними і коричневими карликами інтригує, але результат є попереднім, говорить Трент Дюпюї, астроном з Единбурзького університету, який не брав участі в роботі. «Це саме те, що ви очікуєте», говорить він. Дюпюї каже, що необхідно спостерігати за додатковими червоними і коричневими карликами, щоб підтвердити знахідку.

Сюй погоджується: "нам потрібен більш повний зразок". Розширювати вибірку буде легко і складно. З позитивного боку, червоні карлики численні, перевершуючи за чисельністю всі інші зоряні типи разом узяті, а також поширені коричневі карлики. З іншого боку, червоні і коричневі карлики тьмяні. Це робить вимірювання їх доплерівських зрушень, які показують, наскільки швидко об'єкти рухаються до землі або від Землі, складним завданням. Але знання цього руху необхідно для розрахунку орбітального шляху зірки навколо галактики.