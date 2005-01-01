Замість газу Україна стала активно скуповувати вугілля

За шість місяців Україна порівняно з аналогічним періодом роком раніше збільшила імпорт енергетичного вугілля, повідомляє Державна служба статистики України.

Так, закупівлі збільшилися до 10,1 млн тонн (+17% до показника січня-червня 2020 року). Відчутно зросла частка ввезеного російського вугілля: до 6,7 млн. тонн (+12,5%).

У валютному вираженні поставки зросли до $587,8 млн.проти $567,8 млн. роком раніше (+3,5%). РФ як і раніше залишається основним постачальником вугілля в Україну: у першому півріччі Російська частка на ринку склала 66,3%. При тому, що Україна стала багато більше закуповувати з Казахстану-до 1,49 млн. тонн, або в 3,1 рази, і з Польщі — до 318 900 тонн, або в 3,3 рази. А ось імпорт американського вугілля скоротився до 1,36 млн. тонн (-27,6%).