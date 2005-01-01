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Как появились популярные азартные игры: история возникновения покера, игровых автоматов, рулетки

Сегодня играть в игровые автоматы онлайн может каждый желающий. Азартные игры дарят массу эмоций и привлекают много поклонников по всему миру. Большинство участников интересуется их историей возникновения. Проведем небольшой экскурс в историю появления популярных азартных развлечений, занимающих лидирующие позиции во все времена.

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Покер – путь в историю

Покер считается самым распространенным развлечением во всем мире. Точную дату его появления определить нереально. О нем постоянно упоминалось в разных странах. Основное отличие было лишь в правилах. Смысл действия оставался неизменным.

Азиатская версия

Впервые покер упоминается в Азии в Х столетии. Увлекательная игра нравилась самому императору. В тот период карты были выполнены из слоновой кости, поэтому их стоимость была высокой. Играть в него могли только богатые люди. Правила заключалось в следующем:

  • За игровым столом могло участвовать 5 человек.
  • Колода состояла из 25 карт.
  • В наличии насчитывалось 5 мастей.

Большинство историков полагают, что покер берет начало в Азии. Хотя существуют и иные мнения.

Европейский вариант

В Европе игровое действие зародилось в XVI в. и полюбилась итальянцам и испанцам. К его особенностям относят:

  • Каждый участник получал на руки по три карты.
  • Игроки стремились собрать пару одинаковых мастей или размеров.
  • Игровой процесс велся один круг, затем карты открывались.

Американская версия

Многие историки единогласно утверждают, что покер изобрели в Америке. Его правила в большей степени соответствуют настоящему варианту. В 1934 г. было принято 52 карты, такое количество сохраняется и на сегодня.Создателем считается Джонатан Грин. Техасский Холдем также возник в США.

Рулетка и пути ее становления

Рулетка – французского происхождения, в переводе означающее «маленькое колесо». Историки полагают, что она зародилась во Франции в XVIII в.

Часть специалистов полагает, что Блез Паскаль предложил простую версию игрового процесса в XVII в. в процессе изобретения вечного двигателя.

Игровой процесс Biridi (Италия) лег в основу будущей рулетки. Парижане с 1976 г. принимают участие в релетке в том варианте, который был предложен впервые.

Игровые автоматы – исторические данные

Игровой автомат (слот) известен человечеству не менее столетия. Компания Sittman and Pitt в Нью Йорке изобрела игровой автомат, состоящий из пяти барабанов и пятьюдесятью картами. Он базировался на современном покере.

Автомат привлек внимание большинства азартных игроков. И через некоторое время каждое развлекательное заведение имело подобную машину, где участник кидал монету и тянул за рукоять..

Раньше выплаты не были предусмотрены. Выигрыши назначались администрацией заведения.

Механик из Сан-Франциско Чарльз Фей впервые изобретает слот автомат, который считается прототипом современной машины. Агрегат имел три вращающихся колеса с пятью символами. Чарльз Фей также разработал первый механизм выплат, а сама машина называлась « Колоколом Свободы».

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