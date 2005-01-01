Как появились популярные азартные игры: история возникновения покера, игровых автоматов, рулетки

Сегодня играть в игровые автоматы онлайн может каждый желающий. Азартные игры дарят массу эмоций и привлекают много поклонников по всему миру. Большинство участников интересуется их историей возникновения. Проведем небольшой экскурс в историю появления популярных азартных развлечений, занимающих лидирующие позиции во все времена.

Покер – путь в историю

Покер считается самым распространенным развлечением во всем мире. Точную дату его появления определить нереально. О нем постоянно упоминалось в разных странах. Основное отличие было лишь в правилах. Смысл действия оставался неизменным.

Азиатская версия

Впервые покер упоминается в Азии в Х столетии. Увлекательная игра нравилась самому императору. В тот период карты были выполнены из слоновой кости, поэтому их стоимость была высокой. Играть в него могли только богатые люди. Правила заключалось в следующем:

За игровым столом могло участвовать 5 человек.

Колода состояла из 25 карт.

В наличии насчитывалось 5 мастей.

Большинство историков полагают, что покер берет начало в Азии. Хотя существуют и иные мнения.

Европейский вариант

В Европе игровое действие зародилось в XVI в. и полюбилась итальянцам и испанцам. К его особенностям относят:

Каждый участник получал на руки по три карты.

Игроки стремились собрать пару одинаковых мастей или размеров.

Игровой процесс велся один круг, затем карты открывались.

Американская версия

Многие историки единогласно утверждают, что покер изобрели в Америке. Его правила в большей степени соответствуют настоящему варианту. В 1934 г. было принято 52 карты, такое количество сохраняется и на сегодня.Создателем считается Джонатан Грин. Техасский Холдем также возник в США.

Рулетка и пути ее становления

Рулетка – французского происхождения, в переводе означающее «маленькое колесо». Историки полагают, что она зародилась во Франции в XVIII в.

Часть специалистов полагает, что Блез Паскаль предложил простую версию игрового процесса в XVII в. в процессе изобретения вечного двигателя.

Игровой процесс Biridi (Италия) лег в основу будущей рулетки. Парижане с 1976 г. принимают участие в релетке в том варианте, который был предложен впервые.

Игровые автоматы – исторические данные

Игровой автомат (слот) известен человечеству не менее столетия. Компания Sittman and Pitt в Нью Йорке изобрела игровой автомат, состоящий из пяти барабанов и пятьюдесятью картами. Он базировался на современном покере.

Автомат привлек внимание большинства азартных игроков. И через некоторое время каждое развлекательное заведение имело подобную машину, где участник кидал монету и тянул за рукоять..

Раньше выплаты не были предусмотрены. Выигрыши назначались администрацией заведения.

Механик из Сан-Франциско Чарльз Фей впервые изобретает слот автомат, который считается прототипом современной машины. Агрегат имел три вращающихся колеса с пятью символами. Чарльз Фей также разработал первый механизм выплат, а сама машина называлась « Колоколом Свободы».