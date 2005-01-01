В Україні хочуть вирівняти зарплати чоловіків і жінок

Міністерство економіки підготувало проект " Національної стратегії щодо зменшення гендерного розриву в оплаті праці на період до 2023 року та затвердження Плану заходів щодо її реалізації». Документ повинен схвалити Кабінет Міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект документа, оприлюднений на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Як наголошується в пояснювальній записці до проекту, рівень горизонтальної і вертикальної гендерної сегрегації ринку праці України, незважаючи на певні позитивні зміни в останні роки, залишається досить високим. Як наслідок, розрив в оплаті праці жінок і чоловіків в Україні, хоч і демонструє протягом 2020 — першої половини 2021 року тенденцію до скорочення, проте залишається істотно вище відповідного показника в більшості розвинених країн світу, в тому числі країн Європейського Союзу.

Документом пропонується приведення законодавства України у сфері оплати праці у повну відповідність до міжнародних норм і стандартів у цій сфері. Планується розробити проект Закону України»про рівну винагороду за працю рівної цінності".

Заплановано впровадження Методики гендерно-нейтральної оцінки робіт на основі відповідної методології МОП, з можливістю деталізації результатів для окремих підрозділів підприємств (установ, організацій).

Також планується ввести розумні співвідношення між винагородою працівників і керівників державних компаній, установ, організацій.

Крім того, пропонується підвищити розмір мінімальної заробітної плати до рівня 55% від середньої в економіці.

У плані є пункт по впровадженню квотного принципу для представлення жінок в керівних органах підприємств (установ, організацій) і в публічній політиці.

Також пропонується заохочувати чоловіків брати відпустку по догляду за дитиною, а також збільшувати частку неоплачуваної домашньої роботи і роботи по догляду.