Доведено шкоду відбілюючих засобів для зубів

Канадські вчені з University of Toronto наочно продемонстрували, що звичайні відбілюючі засоби для зубів руйнівно діють на емаль і на пульпу зуба.

Для домашнього відбілювання зубів в інтернеті можна придбати 35%-ний гель пероксиду карбаміду. У той же час експерименти вчених показали, що навіть 10%-ний гель знижує вміст білка в емалі на 50%.

Втрата білка підвищує проникнення відбілюючого речовини в тканину зуба і може привести до загибелі клітин пульпи – живої пухкої сполучної тканини, яка заповнює порожнину зуба і пронизана безліччю нервових закінчень, лімфатичних і кровоносних судин.

В ході експерименту вчені проаналізували зріз дентину в перфузійної камері. Виявилося, що при 35%-ної концентрації пероксиду карбаміду 35% клітин пульпи гинуть.

За словами вчених, отримані результати вказують на токсичний ефект відбілюючих засобів. На жаль, люди намагаються використовувати препарати для відбілювання з підвищеною концентрацією пероксиду карбаміду, щоб отримати помітний результат негайно. Але і побічні ефекти в цьому випадку будуть істотно більш вираженими.