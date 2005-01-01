Доставка грузов морем из Китая. Особенности и преимущества

Морские перевозки являются наиболее распространенным способом доставки продукции из Китая после авиаперевозок. Наибольшая экономия средств от использования такого способа транспортировки получается, если перевозить большие оптовые партии, которые позволяют одновременно доставить значительный объем груза в определенную местность, где расположен морской порт. При необходимости доставить небольшую партию, заказчикам предпочтительнее скооперироваться с несколькими грузоотправителями.

Особенности транспортировки

Средний срок доставки товаров составляет 45 дней, максимум 50 дней. При возникновении таможенных простоев по независящим от перевозчика причинам заказчик будет проинформирован в обязательном порядке. Если же потеря или задержка груза произойдет по вине перевозчика, заказчику компенсируются все убытки. Использование услуг https://m3cargo.com/ru/opytnym-zakazchikam/dostavka-morem-v-ukrainu/ является гарантией качества и своевременности поставок.

Использование морского транспорта:

значительно уменьшает стоимость расходов на транспортировку и как следствие увеличивает конкурентные преимущества импортируемой продукции;

не имеет ограничений по объему и ассортименту – возможна доставка крупных оптовых партий или их небольшого количества;

позволяет перевозку особо крупных или негабаритных изделий, которые невозможно перевозить по воздуху или по суше.

Такой вид транспортировки все более часто используют как крупные торговые предприятия, заказывающие большие партии продукции, так и начинающие бизнес частные предприниматели – с целью уменьшения транспортной составляющей в себестоимости товаров.

Организация перевозок

Процесс транспортировки состоит из нескольких этапов, предусматривающих получение груза у китайского поставщика, его дальнейшее складирование на складах и/или консолидирование (составление сборной партии).

После составление партии продукции происходит ее перевозка в морской порт, погрузка на корабль и осуществляется процедура таможенного оформления. В процессе транспортировки перевозчик контролирует статус груза и его перемещение вплоть до офиса или склада заказчика.

Единственным недостатком такого вида перевозок является их длительность, с лихвой компенсируемая экономией денежных средств на оплату услуг по транспортировке, гарантией целостности получения товара и его сохранности во время транспортировки. Стоимость услуг включает:

оплату за доставку грузов от склада хранения до места погрузки (морской порт);

оплату расходов по их таможенному оформлению в государстве отправления и его страхованию;

оплату расходов по месту прибытия и их доставке на склад (офис) получателя.

Заказчик будет получать информацию о перемещении товаров на всем пути их следования, они будут доставлены точно в сроки, оговоренные при формировании путевого листа.