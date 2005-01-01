Після COVID-19 імунна пам'ять сильніше, ніж після щеплення

Вчені з the Rockefeller University виявили перевагу отримання імунітету до covid-19 природним шляхом в порівнянні з вакцинацією.

При вакцинації або зараженні коронавірусом SARS-CoV-2 утворюються циркулюючі антитіла і в-клітини пам'яті. Рівень антитіл з часом падає до нуля, а в-клітини залишаються в організмі на десятиліття. При цьому в-клітини розвиваються, навчаючись виробляти все більш потужні і ефективні антитіла, адаптуючись до нових варіантів вірусу.

Дослідження показали, що при вакцинації мрнковимі вакцинами рівень вироблюваних при цьому циркулюючих антитіл вище, ніж після інфекції, перенесеної природним шляхом. Тобто, в плані захисту краще вакцинуватися, ніж хворіти.

А за даними останніх досліджень, все рівно навпаки. Після вакцинації і після хвороби утворюється приблизно однакова кількість В-клітин пам'яті. І між першою і другою дозами вакцини в-клітини пам'яті швидко еволюціонують, виробляючи все більш ефективні і сильні антитіла. Але через 2 місяці прогрес припиняється і подальшого поліпшення антитіл не відбувається.

У той час як у людей, які перенесли COVID-19, в-клітини пам'яті продовжують вдосконалюватися протягом як мінімум ще року після зараження. З кожним їх оновленням організм виробляє все більш сильні в нейтралізуючому плані антитіла.

Вчені поки не можуть пояснити таку різницю між еволюцією В-клітин пам'яті після вакцинації мрнковими вакцинами і природної інфекції. Можливо, організм по-різному реагує на віруси, що потрапляють в тіло через дихальні шляхи і у вигляді внутрішньом'язової ін'єкції. А можливо цілісний вірус надає такий вплив на імунну систему, яке недоступно окремо взятому s-білку. Може бути також, що вірус знаходиться в організмі довше, ніж продукти вакцинації, і тим самим активує організм на вироблення більш ефективного захисту.

Вчені сподіваються, що бустерна вакцинація підхльосне в-клітини пам'яті у вакцинованих людей до вироблення сильніших нейтралізуючих антитіл.