Стоматологическая клиника «МАС» в Николаеве

Белоснежная улыбка, идеальный зубной ряд и шикарная дорогая обувь свидетельствуют об успешности человека, подчеркивают его статус и респектабельность. К сожалению, похвастаться идеальными зубами могут далеко не все, со временем зубы требуют не только ежедневного ухода, но и более радикального вмешательства. Жители Николаева имеют возможность воспользоваться услугами стоматологической поликлиники «МАС», где работают квалифицированные врачи-стоматологи, используется современное оборудование и инновационные технологии.

Стоматологические услуги от «МАС»

В клинике «МАС» осуществляется весь комплекс оказания стоматологических услуг, включающих:

лечение зубов (кариеса, хронического периодонтита и их осложнений, кисты, удаление зубных нервов и пломбирование зубных каналов);

лечение десен и хирургическую стоматологию (наращивание костной ткани верхней и нижней челюсти, шинирование шатающихся зубов, удаление зубов и резекция зубных корней);

выравнивание зубов и эстетическую стоматологию (установление брекет- систем, зубных пластинок, элайнеров и трейнеров для зубов, отбеливание зубов и установка виниров);

протезирование и имплантацию зубов (установление съемных зубных протезов, зубных мостиков и коронок, установка имплантов).

Помимо взрослых клиника стоматология в Николаеве проводит лечение зубов маленьким детям – самым привередливым и беспокойным клиентам, с которыми дантисты находят общий язык и понимание.

Методики лечения зубов от «MAC»

Главной задачей любого процесса в стоматологии – максимально возможное сохранение зубов. Процесс терапевтического вмешательства проводиться с использованием новейших методик и самого современного оборудования, использование которых избавляет пациента от необходимости переносить боль.

Каждый пациент проходит полноценное обследование, по результатам которого, врачи-стоматологи производят лечение кариеса и пульпита посредством удаления на зубе омертвевших тканей и его пломбирования композитными материалами.

Одним из направлений стоматологии, широко используемой в «МАС», является выравнивание зубов с помощью элайнеров, кап, ретейнеров и брекетов. С помощью современных технологий подбираются необходимые конструктивные средства для выравнивания зубов у взрослых и маленьких пациентов.

Для придания сияющей улыбки зубам пациентов используются также виниры, закрепляющиеся на передней поверхности зубов. Виниры могут быть фарфоровыми либо композитными, от этого зависит цена на виниры в Николаеве, а их установление поможет исправить неприглядную форму и цвет зубов.

Если сохранить зуб не представляется возможным, можно воспользоваться установкой имплантов или коронок. Используемые импланты изготовлены из титана – наиболее биосовместимого с человеческим организмов металла и вводятся в костную ткань. После установки импланты способны выдерживать любые нагрузки и позволяют надежную фиксацию любых протезов.