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Стоматологическая клиника «МАС» в Николаеве
Белоснежная улыбка, идеальный зубной ряд и шикарная дорогая обувь свидетельствуют об успешности человека, подчеркивают его статус и респектабельность. К сожалению, похвастаться идеальными зубами могут далеко не все, со временем зубы требуют не только ежедневного ухода, но и более радикального вмешательства. Жители Николаева имеют возможность воспользоваться услугами стоматологической поликлиники «МАС», где работают квалифицированные врачи-стоматологи, используется современное оборудование и инновационные технологии.
Стоматологические услуги от «МАС»
В клинике «МАС» осуществляется весь комплекс оказания стоматологических услуг, включающих:
Помимо взрослых клиника стоматология в Николаеве проводит лечение зубов маленьким детям – самым привередливым и беспокойным клиентам, с которыми дантисты находят общий язык и понимание.
Методики лечения зубов от «MAC»
Главной задачей любого процесса в стоматологии – максимально возможное сохранение зубов. Процесс терапевтического вмешательства проводиться с использованием новейших методик и самого современного оборудования, использование которых избавляет пациента от необходимости переносить боль.
Каждый пациент проходит полноценное обследование, по результатам которого, врачи-стоматологи производят лечение кариеса и пульпита посредством удаления на зубе омертвевших тканей и его пломбирования композитными материалами.
Одним из направлений стоматологии, широко используемой в «МАС», является выравнивание зубов с помощью элайнеров, кап, ретейнеров и брекетов. С помощью современных технологий подбираются необходимые конструктивные средства для выравнивания зубов у взрослых и маленьких пациентов.
Для придания сияющей улыбки зубам пациентов используются также виниры, закрепляющиеся на передней поверхности зубов. Виниры могут быть фарфоровыми либо композитными, от этого зависит цена на виниры в Николаеве, а их установление поможет исправить неприглядную форму и цвет зубов.
Если сохранить зуб не представляется возможным, можно воспользоваться установкой имплантов или коронок. Используемые импланты изготовлены из титана – наиболее биосовместимого с человеческим организмов металла и вводятся в костную ткань. После установки импланты способны выдерживать любые нагрузки и позволяют надежную фиксацию любых протезов.
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