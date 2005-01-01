Набув чинності закон, що зрівнює е-паспорт з паперовим паспортом

В Україні набув чинності закон, яким прирівнюються електронні паспорти до паперових. Про це повідомили в прес-службі президента.

На даний момент доступні електронні версії документів, що підтверджують особу, тільки тим, хто отримав ID-карту або біометричний закордонний паспорт.

У документі йдеться, що перевагами таких документів є захищеність від підробок і зручність використання. Електронний документ можна використовувати: при подорожі по Україні; для отримання медичних і банківських послуг; для пред'явлення при отриманні адміністративних, готельних, телекомунікаційних послуг, а також користуватися під час здійснення покупок в онлайн-магазинах; для підтвердження особи в правоохоронних органів і поліції.

Варто нагадати, що Верховна Рада проголосувала за цей законопроект ще в березні цього року.