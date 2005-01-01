Виртуальный сервер в аренду: почему такое решение выбирают многие компании

Выделенным сервером именуется определенный тип хостинга, выбирая который, клиент получает в пользование отдельный выделенный сервер. По сути, аренде подвергается физическая машина, на которой располагается сайт, а владелец выделенного хостинга выступает в качестве его администратора и может самостоятельно устанавливать любое программное обеспечение, проводить технические работы и изменять конфигурации компьютера. К аренде сервера для сайта следует прибегнуть, если речь идёт о большой посещаемости. Преимущества такого решения очевидны:

Исключительная степень защиты. Сайт, размещённый на подобном сервере, невозможно будет взломать.

Способность выдержать даже самые внушительные нагрузки - выделенные серверы обычно используют те ресурсы, на которых содержится огромный объём информации с большим потоком посетителей. Более подробно об этом рассказано на https://besthosting.ua/ru/vds-vps.php.

Длительная непрерывная работа. Считается, что у выделенных серверов сбои случаются гораздо реже, чем у физических.

Индивидуальные настройки - все параметры и конфигурации клиент выбирает по своему усмотрению.

Основные виды выделенных серверов

Как правило, речь идет о таких выделенных серверах, как VDS (Virtual Dedicated Server) и VPS (Virtual Private Server), последний используется чаще, так как рассчитан на более широкую аудиторию. Возможности его, однако, не такие расширенные, установить собственное программное обеспечение в этом случае невозможно, даже если речь идёт об операционной системе. Альтернативным решением может стать VDS, который функционирует как с Windows, так и с Linux, и позволяет получить доступ к любым программам.

В каких случаях следует воспользоваться арендой выделенного сервера

Виртуальный выделенный сервер, предлагаемый на https://besthosting.ua/ru/priceservers.php, обычно требуется крупным сайтам, для которых характерно большое количество посещений, например, интернет-магазинам, проектам, которые ожидают увеличение трафика в связи с какими-либо событиями, сервисам, требующим высокой защиты данных, компаниям, которые желают получить полный контроль над сервером с возможностью изменять пользовательские настройки.

Собираясь арендовать выделенный сервер, следует обращать внимание на производительность оборудования, насколько стабильно оно будет работать, зависит от процессора дисковой системы и оперативной памяти. К примеру, SAS – система, применяемая для множества пользовательских данных, SSD-диски считаются универсальными и подходят для любых проектов с высокой нагрузкой.