Неприємні в спілкуванні люди частіше вірять в теорії змови

Вчені з University of Oregon виявили, що люди з неприємними для спілкування рисами характеру, більш схильні вірити в теорії змови, ніж населення в цілому.

Йдеться про психологічні риси, що увійшли в так звану темну тетраду: макіавеллізм (маніпулятивність і цинізм); нарцисизм (марнославство і зацикленість на собі); психопатія (імпульсивність і черствість); і садизм (жорстокість і образа).

Більшість людей на землі володіє окремими елементами цих рис. Але є люди, у яких вони істотно більш виражені. Такі індивідууми неприємні в спілкуванні і, як з'ясовується, схильні до дивних переконаннями.

У дослідженні брали участь 500 студентів-бакалаврів. В ході опитування оцінювалася їх віра в теорії змови, а також складалася психологічна характеристика.

Виявилося, що наявність рис темної тетради тісно пов'язане з конспірологічними ідеями. Так, такі люди не відчувають, що можуть контролювати своє життя, їм здається, що їх позбавляють волі волі. Вони відчувають внутрішню сильну недовіру до оточуючих і будь-яких організацій, особливо до урядових. В результаті вони набагато частіше вірять в різноманітні теорії змов, ніж звичайні люди.

Вчені вважають, що розуміння причин, за якими люди вірять в теорію змови, дозволить навчитися боротися з дезінформацією і зменшити масштаби такої віри.