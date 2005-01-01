ВУЗи почнуть анулювати дипломи за плагіат і хабарі

Уряд затвердив постанову, за якою вищі навчальні заклади можуть проводити анулювання ступенів освіти магістрів і бакалаврів за наявність плагіату в дипломних роботах.

Анулювання ступенів вищої освіти здійснюватиметься, якщо в дипломі виявлять не тільки плагіат, а й сфабриковані, сфальсифіковані дані. Це пошириться і на роботи, зроблені і здані через факт хабарництва.

У ВНЗ зобов'язані будуть контролювати якість освіти, а займатися порядком встановлення фактів порушень повинні вчені ради установ, за власним бажанням або після отримання повідомлення про ознаки плагіату, сфальсифікованих матеріалів, пр.

У повідомленні має бути зазначене прізвище, ім'я та по батькові того, якого підозрюють у порушеннях. При перевірці особа має можливість сам подати заяву, в якому буде відмова від ступеня освіти, а потім відновитися у вузі.