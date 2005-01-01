Твердотопливные котлы Altep

Компания «Альтеп-Центр» начала производство и реализацию отопительного оборудования для промышленных предприятий, объектов социально-культурного назначения и частных подворий еще в 2008 году. Критерием производства продукции, представленной на https://altep.ua/ru/catalog, является ее качество и надежность, вследствие чего обеспечивается энергетическая независимость страны, улучшаются комфортные и безопасные условия для эксплуатации. За период деятельности компании ее клиентами стали более 30 тысяч потребителей.

Особенности котлов торговой марки «Альтеп»

Компания «Альтеп-Центр» производит высококачественные отопительные котлы, используя передовые европейские и мировые технологии и собственные автоматизированные и роботизированные линии производства с замкнутым циклом. Отличительными особенностями высокотехнологического оборудования от ТМ «Altep» являются:

надлежащее качество, высокие эксплуатационные характеристики и минимальные затраты в процессе эксплуатации;

использование качественных материалов и комплектующих проверенных производителей и известных брендов;

соответствие продукции требованиям стандартов для европейских производителей, наличие сертификатов качества и разрешительной документации.

В процессе изготовления продукции задействованы высококвалифицированные специалисты, сотрудники конструкторского бюро постоянно совершенствуют узлы и агрегаты отопительного оборудования, его функциональные возможности и дизайн. Служащими отделов сбыта и обеспечения налажено оперативное взаимодействие с подрядчиками и покупателями с целью осуществления беспрерывного производственного процесса в соответствии с пожеланиями и запросами заказчиков. Для всех сотрудников обязательным является прохождение курсов для повышения квалификации.

Ассортимент продукции от производителя Altep

Постоянное увеличение тарифов на природный газ и электроэнергии вынуждают потребителей искать новые, более экономные виды оборудования для производства тепловой энергии. Твердотопливные котлы торговой марки «Альтеп» имеют высокие показатели полезного действия (КПД) и позволяют использование различных видов твердого топлива (дров, угля, пеллет, отходов деревообрабатывающей промышленности и сельского хозяйства). В котлах используется процесс замедленного горения топлива посредством его сжигания сверху вниз, тем самым обеспечивается его полное сжигание, увеличивается длительность горения одной закладки, минимизируется образование золы и сажи.

Производитель котлов гарантирует их надлежащее качество в соответствии с европейскими экологическими стандартами, сервисное обслуживание производится во всех уголках страны круглосуточно 7 дней в неделю, доставка оборудования по указанному заказчику адресу – бесплатная. Приобретая твердотопливные котлы длительного горения от ТМ «Альтеп» покупатели становятся энергонезависимыми.