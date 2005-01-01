В Україні знову дозволили відключати боржників за комуналку

Набули чинності зміни до законодавства, якими скасовано заборону обмежувати надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі наявності заборгованості.

Відповідні поправки були внесені законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення приєднання до електричних мереж», передає видання ExPro.

Закон був підписаний президентом Володимиром Зеленським 19 серпня і набув чинності наступного дня.

Серед іншого, документом внесено зміни до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на попередження виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Зокрема, з нього виключено пункт про те, що на період дії карантину і протягом 30 днів з дня його скасування забороняється припинення або призупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх несплати або оплати в неповному обсязі.

Згідно зі змінами, тепер заборона відключати споживачів комунальних послуг у разі наявності заборгованості буде діяти тільки на період дії карантинних обмежень "червоного" рівня і протягом 30 днів після їх скасування.

У той же час як і раніше на час дії карантину заборонено нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги, а також примусове виселення боржників по комуналці з належного їм житла під час примусового виконання рішень судів щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.