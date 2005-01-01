Таргетинг в социальных сетях: в Facebook и Instagram

Реклама в Facebook — это возможность использовать платформу социальных сетей Facebook в рекламных целях. Компании или пользователи могут размещать в Facebook рекламные объявления, которые нацелены только на определенную аудиторию платформы. Варианты целевой группы чрезвычайно разнообразны, поэтому стоит обратиться за помощью к профессионалам https://marketing.link/ru/paid-social-facebook/.

Вот как изменилась контекстная реклама в Facebook

Тот, кто разместил рекламу в Facebook пять лет назад, вряд ли узнает сегодняшнюю экосистему Facebook. Добавлены новые формы рекламы и площадки. Новые возможности необязательно облегчают рекламодателям рекламу в Facebook. Но они увеличивают шанс достижения целевых групп в нужном формате и в нужное время. Потому что, хотя возможности для рекламы увеличиваются, все больше и больше рекламодателей вступают в битву за внимание пользователей.

По количеству пользователей ни одна другая площадка не может сравниться по охвату и качеству рекламы в Facebook. Около 3 миллиардов человек используют Facebook, Instagram, WhatsApp или Facebook Messenger один раз в месяц. Везде там рекламодатели могут размещать рекламу через Facebook, поскольку все сети принадлежат этому гиганту.

Какие есть варианты рекламы?

В течение долгого времени реклама в Facebook включала рекламу не только в ленту новостей, но также в Instagram, Messenger и многих других местах размещения. Например:

Размещение в ленте (Instagram, Facebook, Messenger).

Размещение историй (Instagram, Facebook, Messenger).

Размещение видео (Facebook).

Поиск по местам размещения (Facebook).

Рекламные сообщения (Messenger).

Классификация рекламы Facebook в маркетинговой воронке

Для лучшего понимания и правильной классификации рекламы в Facebook и Instagram на карте маркетинга необходимо осознавать основное отличие от классической поисковой рекламы. Потому что, даже если Facebook часто рассматривается как соперник Google на рекламном рынке, среда и контекст, в котором пользователям показывают рекламу, кардинально отличаются. Основное различие заключается в намерении пользователя, то есть мотивации пользователя в момент времени, когда к нему обращаются с рекламой.

Например, если пользователь ищет купон на ресторан в своем городе, рекламодатели могут использовать Google Рекламу для размещения рекламы, соответствующей определенным поисковым запросам. Таким образом, Google Реклама является опрашиваемым каналом, с помощью которого рекламодатель может ориентировать рекламные объявления на конкретные потребности пользователя. Напротив, Facebook — классический push-канал. Например, пользователь прокручивает временную шкалу или пролистывает истории и позволяет засыпать себя контентом своих друзей и понравившихся страниц. Поэтому адрес в объявлении выглядит иначе и еще не вызвал интереса у пользователей.

Как начать работу с рекламой в Facebook?

Чтобы разместить рекламу в Facebook, вам сначала понадобится рекламная учетная запись Facebook. Вам необходимо досконально ознакомиться с функциями бизнес-менеджера и менеджера по рекламе. Затем вы можете начать создавать кампании и размещать свои первые рекламные объявления.

Если вы все сделаете правильно, настройка рекламы будет совсем нетривиальной. Прежде всего, необходимо отработать функции таргетинга, структуру кампании и оптимизацию бюджета. Желательно, чтобы все это делал специалист. Советуем за SEO продвижением обратиться в компанию Marketing Link.

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