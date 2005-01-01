Пять правил ухода за ногтями после маникюра

Многие женщины полагают, что уход за ногтями ограничивается походом раз в месяц к маникюрному мастеру. Это заблуждение. Чтобы ногти выглядели здоровыми, ручки ухоженными - нужно регулярно осуществлять уход за столь важной частью тела. Руки — это своего рода визитная карточка.

Опытные специалисты салона PIED-DE-POULE помогут продлить существование маникюра https://p-de-p.com/, предоставят комплексный уход рук, ногтей. Особенно это важно, если ногтевая платина стала слишком тонкой. В этом случае спасёт ситуацию SPA маникюр, который оздоровит кожу рук и натуральных ногтей.

Чтобы ногти выглядели как можно дольше красивыми, ухоженными, важно придерживаться пяти правил: