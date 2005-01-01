Пять правил ухода за ногтями после маникюра

Многие женщины полагают, что уход за ногтями ограничивается походом раз в месяц к маникюрному мастеру. Это заблуждение. Чтобы ногти выглядели здоровыми, ручки ухоженными - нужно регулярно осуществлять уход за столь важной частью тела. Руки — это своего рода визитная карточка.
Опытные специалисты салона PIED-DE-POULE помогут продлить существование маникюра https://p-de-p.com/, предоставят комплексный уход рук, ногтей. Особенно это важно, если ногтевая платина стала слишком тонкой. В этом случае спасёт ситуацию SPA маникюр, который оздоровит кожу рук и натуральных ногтей.
Чтобы ногти выглядели как можно дольше красивыми, ухоженными, важно придерживаться пяти правил:
Первые несколько дней после маникюра необходимо избегать горячей воды. Никаких бань, ванн, саун, долгого горячего душа. Свеженанесённый гель лак очень чувствителен к перепадам температур, повышенной влажности. Посуду лучше мыть в перчатках едва тёплой водой. Нужно избегать попадания на руки бытовой химии, содержащей спирт, ацетон, агрессивный состав.
Ухаживать за кутикулой. Разросшаяся кутикула испортит любой, красивый маникюр. На рынке представлен огромный выбор ухаживающих средств с удобным способом нанесения в виде кисточки или пипетки. Нужно отдавать предпочтение тем, которые содержат натуральные ингредиенты, масла. Такие масла замедляют рост кутикулы, укрепляют ногтевую пластину. При необходимости использовать ножнички, не забывая стерилизовать используемые инструменты, обрабатывать место среза антисептиком.
Полезно устраивать укрепляющие ванночки для рук. Основа - морская соль, сок лимона. Эффективно добавлять несколько капель натурального масла. Оливковое масло – для роста ногтей. Масло чайного дерева – природный антисептик, помогает при проблемных, ломких ногтях, грибке. Для укрепления ногтя помогают масла розмарина, сандала, пачули, абрикосовых косточек, витамины А, Е.
Регулярно использовать крема для рук (минимум два раза в день). Питательный крем - на ночь, увлажняющий и защитные - в течение дня. Существуют комплексные крема для ухода за кожей рук, ногтями и кутикулой.
Следить за длиной ногтей, не дожидаясь критического момента поломки ногтя. Не стоит самостоятельно подпиливать отросшие края - может привести к трещинам, сколам и окончательно испорченному маникюру. Лучше сходить к мастеру. Он приведёт ногти в порядок. Особенно это касается нарощенных ногтей. Опытный мастер поможет сгладить границу между растущим ногтем и нанесённым покрытием, при необходимости восстановить повреждённый искусственный слой.