Принципы работы симисторного стабилизатора

На производствах, в офисах и бытовых условиях используется большое количество «тонкой» электроники. Она не способна нормально функционировать при существенных скачках напряжения, быстро входит из строя. Чтобы продлить сроки службы оборудования, повысить качество его работы, используют стабилизаторы. Тиристорные и симисторные стабилизаторы – самые популярные, высокотехнологичные модели. Они имеют схожий функционал, но разные принципы работы. Если вас интересует симисторный стабилизатор напряжения, приглашаем к прочтению обзора. Вы узнаете, что из себя представляет подобная установка, как она функционирует.

В чем разница?

В каталоге сайта https://voltmarket.ua представлены разные типы стабилизаторов. Каждый имеет не только свою стоимость, но и определенные характеристики, особенности применения. Тиристоры и симисторы относятся к электронным устройствам. В основе их работы лежит переключение трансформаторных обмоток.

Релейные модели ступенчатые, высокоточные, недорогие. Феррорезонансные стабилизаторы сейчас не особо востребованы, поскольку они габаритные, массивные, высокошумные. Зато приборы долговечные и позволяют максимально точно регулировать текущее напряжение.

Инверторные приборы отвечают за преобразование энергий на входе, изменение переменных токов в постоянные, и наоборот. Есть еще электромеханические или сервоприводные модели – они отвечают за плавную регулировку напряжений. К наиболее продвинутым, высокотехнологичным относят гибридные стабилизаторы. Они имеют преимущества релейных моделей и электромеханики.

Особенности и принципы функционирования симистора

На замену устаревшему оборудованию для стабилизации напряжения сейчас пришли устройства, на высоком уровне справляющиеся с поставленными задачами. Одно из самых популярных решений – симистор. Он имеет высокий уровень надежности и широкий функционал. Типы подключений:

трехфазные;

однофазные.

По принципу работу приборы почти не отличимы от моделей с автотрансформаторами. Но за счет активного развития технологий, функция управления была реализована с применением процессора. В целях переключений обмоток задействуются релейные ключи.

Стабилизатор напряжения симисторный работает четко и слаженно благодаря применению ПО. Процессор контролирует напряжения контактов и отвечает за своевременную подачу сигналов.

Автор: Куртов Сергей Владимирович (Voltmarket)