Використання розумних годин для зниження стресу

Нова технологія використовує піт на шкірі, щоб зробити висновок про стрес мозку.

У лабораторії електротехніки та комп'ютерної інженерії Роуз Фагіх - доцент кафедри електротехніки та обчислювальної техніки інженерного коледжу Х'юстона Каллена-досліджує піт, який стікає на верхню губу , коли ви нервуєте, - реакція провідності шкіри (так з наукової точки зору називається зміна активності потовиділення). Саме за допомогою цього заходу Фагіх повідомляє про здатність контролювати стрес і навіть допомагати його знижувати.

Щоб зібрати і вивчити ці фізіологічні сигнали стресу, дослідницька група Фагіх створила нову технологію замкнутого циклу, помістивши два електроди на носяться пристрої типу розумних годин. Як тільки сигнал про стрес виявлений, через розумні годинник відправляється нагадування, наприклад, послухати розслаблюючу музику, щоб заспокоїтися. Таким чином, цикл замикається: пристрій розпізнає стрес і пропонує варіанти зниження його рівня.

«Це дослідження є одним з найперших кроків до кінцевої мети моніторингу реакції мозку за допомогою носяться пристроїв і замикання циклу, щоб підтримувати рівень стресу в оптимальному діапазоні», - повідомляє Фагіх в журналі.

Електродермальна активність (тобто електрична провідність шкіри) несе важливу інформацію про когнітивний стрес мозку. Фагіх використовує методи обробки сигналів для відстеження прихованого стресового стану і розробки відповідного алгоритму управління для регулювання стресового стану і замикання контуру. Результати дослідження ілюструють ефективність запропонованого підходу і підтверджують можливість його реалізації в реальному житті.

"Наскільки нам відомо, це дослідження є одним з перших, в якому когнітивний стресовий стан пов'язаний зі змінами в подіях SCR і розроблений механізм управління для замикання циклу в системі моделювання в реальному часі", - сказав докторант UH. і провідний автор дослідження Фекрі Азгомі, який виконав завдання регулювання когнітивного стресу зі зворотним зв'язком в імітаційному дослідженні, заснованому на експериментальних даних.

Через поширення носяться пристроїв, здатних вимірювати змінні, пов'язані з когнітивним стресом, запропонована архітектура є першим кроком на шляху до лікування когнітивних розладів з використанням неінвазивного декодування стану мозку.

«Остаточні результати підтверджують, що запропонована архітектура має великий потенціал для втілення в носяться пристроях, які можна носити на зап'ясті, і використовувати їх в повсякденному житті», - сказав Фагіх.

Стрес-це всесвітня проблема, яка може призвести до катастрофічних наслідків для здоров'я та фінансових ускладнень. Недавнє опитування Gallup показало, що більше одного з трьох дорослих (35%) у всьому світі заявили, що відчували стрес протягом «вчорашнього дня».