Сонячне світло посилює пристрасть між людьми

Ізраїльські вчені з Tel Aviv University стверджують, що під променями сонця відбувається викид статевих гормонів у людей, і це викликає спалах пристрасті між людьми.

Відомо, що ультрафіолетове випромінювання (що входить до складу сонячних променів) підвищує рівень тестостерону у чоловіків. В ході експериментів на мишах, яких опромінювали ультрафіолетом з довжиною хвилі 320-400 нм, був відзначений також зростання гормонів і у самок. У них збільшилися яєчники і подовжився сезон гону. І самці, і самки мишей під дією УФ-променів були більш схильні до спаровування.

На наступному етапі вчені видалили зі шкіри тварин білок p53 - він реагує на пошкодження ДНК і активує процеси пігментації для захисту від негативної дії сонячного світла. Після видалення p53 УФ-випромінювання перестало впливати на статеву поведінку тварин.

На останньому етапі в дослідженні взяли участь 32 людини, які були попередньо опитані на тему статевої поведінки і агресії. Після курсу UVB-фототерапії (УФ-випромінювання середньої довжини хвилі, 280-320 нм, 5% від сонячних променів) представники обох статей продемонстрували зростання рівня романтичних відносин, а чоловіки також відзначили збільшення рівня агресії.

Аналогічні результати були отримані, коли випробовувані на прохання експериментаторів протягом 2 днів уникали сонця, а потім загоряли приблизно 25 хвилин. Аналіз крові показав, що засмага викликає викид тестостерону та інших статевих гормонів.

Таким чином, білок p53 не тільки регулює рівень пошкодження ДНК при впливі сонячних променів, але також стимулює ендокринну систему і впливає на репродуктивну поведінку.