Сировинним ресурсам пророкують різке здешевлення

Тренд високих цін на сировинні ресурси, зокрема, газ, нафту, руду і продовольчі товари, який спостерігається останній рік, незабаром зміниться падінням. Про це свідчать оцінки економістів, опитаних УНІАН.

Директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Волуйчак зазначає, що вже кілька місяців зростання на товарних ринках сповільнилося. А по деяких товарах навіть відзначається зниження.

«Зараз ціни на сировинні товари відносно стабільні. На мій погляд, це, скоріше, хороша новина. Оскільки після дуже швидкого зростання навесні існували небезпідставні підозри, що мова йде про черговий міхурі. Однак це не дає приводу прогнозувати подальше зростання або, навпаки, падіння світових цін на сировину. Навіть малопомітна новина може призвести до різких змін, оскільки психологічний фактор відіграє дуже істотну роль на біржових торгах», – сказала Волуйчак.

В цілому, експерти вважають, що не варто очікувати тривале зростання цін на світових ринках.

Економіст Борис Кушнірук вважає, що за трендом зростання неминуче настане падіння.

«Потрібно розуміти, що сировинні товари мають дві особливості. По-перше, вони мають певні тренди, і за зростанням неминуче настає падіння цін, відповідно, за ними падає потім і українська економіка. Тому обвалюється експорт, а імпорт ми так скоротити не можемо, тому, відповідно, падають доходи підприємств, доходи бюджету і так далі», – сказав він.

Згідно з даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН у травні світові ціни на продовольство зросли на найзначнішу величину за більш ніж десять років: відносно минулого року ціни зросли майже на 40%.

Одним з ключових факторів стало різке зростання світових цін на рослинні олії, цукор і зернові. Він досяг найвищого значення з вересня 2011 року.

У першому півріччі ціна міді досягла $10 тис.за тонну вперше за останнє десятиліття, вартість металу паладій перевищила $3 тис. за унцію.

Вартість нафти зросла майже в три рази з часів початку пандемії і досягла рівня $65-$70 за барель. Ціна на газ на європейському ринку досягла рекордних $560 за тис.куб. м, вперше за останні 20 років.

Також пішли вгору ціни на руду чорних і кольорових металів. Наприкінці минулого року ціна на залізну руду переступила рекордну позначку в $164 за тонну. Станом на 15 серпня на азіатських ринках за тонну цієї сировини дають більше двохсот доларів.

Україна в своєму експорті продовжує залишатися орієнтованою на поставки на світові ринки сировинної продукції, тому нинішні високі ціни на сировину сприятливі для економіки, відзначають експерти.