Українці продали понад 15 тис га землі з початку запуску ринку

Станом на 17 серпня в рамках ринку землі укладено 7425 угод, площа земель, щодо яких зареєстровано угоди — 15 476 га.про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

При цьому, 4701 нотаріус подав заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.

«Всього заяв-5272, з них погоджено 4651, у черзі на розгляд — 8, відмову отримали 613», — додали у відомстві.

Станом на 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн, що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри в 40