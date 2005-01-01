Наркозависимость не приговор, она излечима

Наркомания во многих странах, Украина не исключение, перестала быть просто болезнью, она превратилась в настоящую эпидемию. По данным заслуживающих доверия экспертов сегодня 1,5 млн. украинцев – наркозависимые, а тех, кто пробовал наркотики гораздо больше. Наркотики – это страшное оружие, которое убывает в первую очередь молодых людей, разрушает их психику, делает из них безвольных особей, способных на все ради новой дозы. Именно в среде наркоманов наиболее распространены ВИЧ – инфекция, вирусный гепатит и венерические заболевания. Затягивать с лечением нельзя, как показывает практика центра "Выбор+", нарколог во Львове способен излечить до 90 процентов пациентов.

Стадии проявления наркозависимости

Пагубная привычка, перерастающая в хроническую зависимость, у людей проявляется по-разному. Определяющую роль играет физическое состояние – человек со слабым здоровьем и низким иммунитетом более склонен к наркотической зависимости. К наркотическому дурману также восприимчивы люди с нарушенной психикой вследствие тщетных попыток поиска путей выхода из кризисных ситуаций. Немаловажное значение имеет наследственность (дети, родившиеся от наркоманов, находятся в зоне особого риска) и возраст (в зрелом возрасте стать наркозависимым значительно проще, поскольку организм ослаблен хроническими болезнями). Особую группу риска составляют подростки, для которых наркотики становятся доступным развлечением.

Согласно медицинским исследованиям различают три стадии наркотической зависимости, от которых во многом зависит эффективность лечения:

на стадии психологической зависимости (ее период может составлять от 2-3 месяцев до года) человек, не получивший очередной дозы, ощущает дискомфорт;

на стадии физической зависимости наркоман, стремясь получить первоначальные ощущения «кайфа», увеличивает дозу в несколько сот раз.

последняя стадия – абстинентный синдром. На данном этапе доза уменьшается, но учащается в несколько раз (3-5 приемов наркотиков в сутки) лишь для того, чтобы иметь возможность двигаться (о «кайфе» речь уже не идет).

Пройдя все стадии наркотической зависимости, когда-то успешный человек, превращается в безвольную, никому не нужную личность.

Лечение наркомании

Наркомания – это болезнь и ее можно вылечить, для этого необходимо время и врачи – профессионалы своего дела. Именно они смогут найти и применить правильные методы лечения, благодаря которым подавляющее большинство пациентов возвратиться к обычной жизни, навсегда позабыв о пагубной привычке.

В процессе лечения врачи используют профессиональные психологические подходы к каждому пациенту, помогают ему уверовать в собственные силы для достижения конечной цели – избавления от наркотической зависимости.

В закрытом стационаре центра "Выбор+" на условиях анонимности организму наркозависимых пациентов помогают избавиться от абстинентного синдрома – ломки, производят полный курс медикаментозного лечения наркозависимых до их полного излечения. Вследствие курса лечения происходит полное блокирование у пациента влечения к возможному принятию наркотиков, а психологическая реабилитация минимизирует рецидивы.