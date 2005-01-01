Жирові клітини при ожирінні попереджають серце про небезпеку

Вчені з UT Southwestern пропонують нове пояснення "парадоксу ожиріння". На їхню думку, жирові клітини посилають сигнал тривоги серцю, що дозволяє йому активізувати захисні механізми.

"Парадокс ожиріння" говорить, що люди з дуже високим індексом маси тіла (ІМТ) в середньому рідше страждають від хвороб серця і судин, ніж люди з підвищеним, нормальним і низьким ІМТ.

Відомо, що накопичення ліпідів відбувається в жирових клітинах – адипоцитах. Жирова тканина, особливо вісцеральний жир - не тільки склад ліпідів. Вона метаболічно досить активна і, крім інших речовин, виробляє вільні жирні кислоти, які негативно впливають на дію інсуліну і на надходження глюкози в клітини. Цей ефект називається ліпотоксичністю і призводить до порушення серцевої функції. Вірніше, повинен приводити, так як у людей з ожирінням це відбувається в середньому рідше, ніж у людей з нормальною вагою.

Вчені з'ясували, що можливості адипоцитів по накопиченню ліпідів обмежені, і їх надлишок призводить до дисфункції жирової тканини. Її мітохондрії (органели, що генерують енергію) стискаються, їх мембранний потенціал змінюється, що активізує утворення активних форм кисню. Останні призводять до окислювального стресу, загибелі мітохондрій, а потім і клітини в цілому.

В ході експериментів на мишах вчені виявили, що жирові клітини тварин з ожирінням виділяють в кров везикули (бульбашки) з частинками загиблих мітохондрій. Коли такі частинки досягають серця, вони активізують розвиток окисного стресу, і клітини серця починають виробляти потік молекул-антиоксидантів для захисту.

Виявилося також, що якщо ввести такі везикули мишам за допомогою ін'єкції, а потім спровокувати у них інфаркт, то пошкодження серця у них будуть мінімальні в порівнянні з тваринами, які не отримали дозу везикул з частинками мітохондрій.

Тобто, коли організм не в силах впоратися з великою кількістю жиру, що накопичується, його жирові клітини мимоволі посилають серцю сигнал тривоги, і воно встигає підготуватися і пом'якшити ефект ліпотоксичності.

Можливо отримані дані дозволять створити ліки для профілактики хвороб серця і у людей, які не страждають від ожиріння.