Вчені обіцяють нову пандемію протягом наступних 59 років

Міжнародна група вчених з США та Італії у своїй статті, опублікованій в Proceedings of the National Academy of Sciences, стверджує, що такі глобальні вірусні спалахи, як пандемія COVID-19, не є чимось унікальним і можуть траплятися відносно часто.

В ході свого дослідження вчені аналізували як часто траплялися глобальні спалахи хвороб, які не вдавалося зупинити екстреним медичним втручанням, за останні 4 століття.

За розрахунками фахівців, загроза розвитку чергової пандемії, за результатами схожої на нинішню, дорівнює 2% на рік. Тобто, для людей, що з'явилися на світ в 2000 р, ймовірність жити під час пандемії дорівнює вже 38%. І з кожним роком цей показник буде поступово збільшуватися.

Шанси на пандемію іспанки в 1918-1920 рр.становили 0,3-1,9% на той момент часу. А це означає, що схожа пандемія цілком може вибухнути в наступні 400 років.

Насправді загроза масштабних спалахів інфекції зростає. Враховуючи темпи поширення SARS-CoV-2, вчені вважають, що ризики спалахів нових хвороб в найближчі роки зростуть в 3 рази. Згідно з розрахунками, пандемію, аналогічну за масштабами COVID-19, можна очікувати протягом наступних 59 років.

Дослідники також вирахували ризик пандемії, здатної повністю знищити населення Землі. І з'ясували, що в принципі це можливо і може статися в найближчі 12 тисяч років. І це не означає, що така пандемія трапиться через зазначений термін – «дві столітні повені цілком можуть слідувати одне за іншим», пояснюють вчені.