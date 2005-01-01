Стихи для развития детской памяти

Многие психологи отмечают важность изучения стихов на самом раннем этапе развития. Так лучше усваивается материал и развивается память.

Через стихи, потешки, песенки ребёнок активно впитывает информацию об окружающем мире, получает первое представление о животных, об их характерах, о взаимоотношениях между людьми, о том, как важно уметь дружить.

Отличную подборку стихов и песен можно найти в книге "Любимые стихи" для чтения детям. Такая книга подойдет и для самостоятельного изучения ребенком, т.к. содержит красочные и оригинальные иллюстрации.

Хорошим уроком будет и разгадывание загадок для малышей от известных детских поэтов: С.Маршака, С.Михалкова, К.Чуковского, А. Усачёва, и весёлая азбука, картинки которой так увлекательно рассматривать. Первое ознакомление с цифрами и элементарными действиями с ними в книге «Весела таблиця множення в малюнках і віршах». В виде потешек и стихов скучное обучение превращается в весёлое времяпрепровождение.

Стихи в купе с музыкой - и вот уже легко можно подпевать на английском языке вместе с книгами: «Матушка Гусыня + English», «Котик, котик, где ты был + English», «Выше Луны + English», «Сверкай нам, звездочка, свети + English».

Обучение или ознакомление с другими языками лучше всего начинать в раннем возрасте. Девственный мозг как губка впитывает информацию и даже если в дошкольном возрасте не будет проводиться серьёзное обучение, в дальнейшем возникнет эффект «узнавания». Английский язык в школе будет даваться гораздо легче.

Настоящей находкой для родителей стала «Моя книжка для игр и развития. Стихи и загадки». В красивом, ярко иллюстрированном сборнике собраны потешки, скороговорки, стихи, загадки, считалки, азбука и даже увлекательные задания, как например – найти цифры на картинке, подсказать рифму, догадаться, что неправильно. И всё это в одном сборнике!

Отличным подарком станет книга, украшенная переливающимся самоцветом на обложке «Хочу все знать! Стихи обучающие и развивающие». Мимо неё просто невозможно пройти. Она так и манит к себе малышей, а родители могут и не волноваться. Плотный картон страниц и переплёта устоит всем натискам! Содержимое так же порадует своими обучающими стихами о животных и машинках.

Хотите идти в ногу со временем и воспитывать детей не только на старых книгах, но привнести юмор и современное представление о мире, тогда лучше книги вам не найти: "Страна Наоборот". Это сборник стихов молодых детских поэтов: Маши Рупасовой, Анастасии Орловой и Ксении Валаханович. Эти озорные стихи понравятся всем без исключения – от детей, до их бабушек и дедушек, которые читают внукам детские книги.

Книги со стихами для детей, станут верными друзьями для детей и хорошими помощниками для родителей, которые заботятся о развитии своих детей. Хотят привить с детства любовь к книгам и вырастить умных, любознательных и разносторонних личностей!