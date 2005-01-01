С надежными комплектующими любая система работает безотказно

Если стоит задача сделать проезд на свою территорию быстрым, безопасным и удобным обратите внимание на автоматическую воротную систему. Откатные, распашные или секционные ворота надежно оградят территорию от непрошенных гостей, а также создадут привлекательный и эстетичный вид для вашей ограды. Комплектующие для ворот от компании Ролинг ХайТек – это запатентованные и надежные составляющие для ваших ворот. Наши специалисты, профессионалы своего дела, помогут вам выбрать наиболее подходящие для ваших ворот механизмы, а также предоставят инструкции по самостоятельному монтажу ворот, при необходимости.

Основные принципы правильного подбора комплекта

Обладая информацией о весе системы и габаритах проезда, можно оптимально подобрать комплектующие для ворот, учитывая, что компания-производитель предлагает наборы для 300, 400, 500, 700, 800, 1000, 1200 и 1500 килограммовых изделий. Правильно подобранный комплект это равномерная нагрузка на механизмы, их длительный срок эксплуатации при любых погодных условиях, температур воздуха и наличия осадков.



Виды комплектующих для разных типов ворот:

Комплектующие для откатных ворот включают в себя ролики, улавливатели, направляющие, заглушки из полимера или металла для визуального оформления конструкции

Комплектующие для подвесных ворот включают в себя основные элементы – направляющие, крепеж, роликовые опоры.

Секционные конструкции являются наиболее предпочтительными из-за своей популярности и практичности. В их комплект входят приводы, задвижки, специальный крепеж в зависимости от проема, уплотнители, петли и опоры.

Все комплектующие должны быть выполнена из усиленной толщины стали (консоль), чтобы избежать разгибание профиля, иметь металлические подшипники в роликовых опорах для выдерживания интенсивных нагрузок. А регулировочные пластины помогают установить и отрегулировать опоры в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Покупайте выгодно

Для того, чтобы гарантировано получить качественные, оптимально подобранные комплектующие для ворот, заходите на наш сайт https://rolling-hitech.com.ua/. Мы предлагаем:

запатентованную, сертифицированную продукцию;

адекватные цены;

бесплатные консультации клиентов;

честность (в случае возникновения вопросов относительно качества товара возможен возврат средств);

доставка по Украине.

В течение одиннадцати лет мы накапливали драгоценный опыт, поэтому теперь можем уверенно давать на механизмы до пяти, а на автоматику до трех лет гарантии и организовать условия для индивидуальной сотрудничества. С нами вы легко смонтируете систему собственноручно!