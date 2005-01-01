Наручные часы – качественные и доступные

Брендовые наручные часы – мечта многих. И она зачастую так и остается только фантазией из-за того, что понятие «оригинальные аксессуары» для кого-то звучит очень дорого. Мол, у этих швейцарских моделей сплошь шестизначные ценники, и еще поди разберись, подлинные они или нет. Но это все стереотипы! Качественные часы гораздо доступнее, чем кажутся, и ассортимент Вектор Д вас в этом убедит.

Топ брендов доступной ценовой категории

Интернет-магазин Вектор работает на украинском рынке уже более 30 лет, и в его ассортименте представлены только часы оригинальные наручные, получаемые напрямую с заводов-изготовителей. Есть как аксессуары премиум-класса с бриллиантовой инкрустацией и модифицированными механизмами вроде моделей Frederique Contant, Longines и Rado, так и вполне недорогие. Среди наиболее популярных производителей, сконцентрированных на доступном ценовом сегменте, можно выделить таких:

Swatch. Модный бренд, появившийся в качестве реакции швейцарских часовых производителей на «кварцевый кризис». Недорогие японские модели начали отодвигать на второй план элитную механику, а торговая марка Swatch смогла вернуть Швейцарии ее позиции. В ассортименте производителя – доступные кварцевые аксессуары, популярные среди молодежи за счет необычного дизайна. На сайте Вектор Д https://vector-d.ua есть широкий выбор подобных моделей. Casio. Любые японские технологии отличаются высоким качеством и надежностью. Эти характеристики распространяются и на часы. Приятнее всего то, что к ним прилагается еще и точность с долговечностью, и доступная цена. В Японии находятся две популярнейших мануфактуры – Seiko и Orient, которые выпускают недорогие кварцевые и механические наручные часы. Timex. Молодая американская компания тоже решила завоевывать аудиторию с помощью интересного дизайна и невысокой цены. Модели Timex стильные, эффектные и, что немаловажно, качественно собранные. Да, в них стоит простой кварцевый механизм (хотя встречается еще и механика с автоподзаводом), но от этого часы не становятся менее точными.

На сайте Вектор Д есть множество брендовых, но при этом недорогих наручных часов. Чтобы отобрать их среди вариантов миддл-класса и люкса, установите нужную «вилку» диапазона и сортируйте по увеличению цены.

Выбираем оптимальные часы на сайте Вектор Д

Искать модель в интернет-магазине Вектор Д можно не только по ценовой категории. В качестве ориентиров есть страны-производители и конкретные бренды, а также внешние и внутренние характеристики: тип механизма, стиль, степень водозащиты, дополнительные функции, цвет циферблата, форма и цвет корпуса, материал браслета, инкрустация и прочие параметры. Также не забудьте пробежаться по разделу Sale, где представлены популярные аксессуары с приятными скидками.