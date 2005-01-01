Зеленський пообіцяв перевести на батьківщину останки видатних українців

Президент Володимир Зеленський під час свого виступу на параді на честь Дня Незалежності України заявив, що останки відомих українців повернуть на батьківщину для перепоховання. Зокрема, він згадав гетьманів та учасників визвольних рухів.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна поверне на рідну землю всіх видатних українців, які пішли в інший світ і поховані за кордоном.

"Ми починаємо процес повернення на рідну землю видатних українців, які жили для України, які боролися для України, але поховані не в Україні. Це гетьмани Запорізької Січі, діячі УНР, учасники визвольного руху, діячі культури, науки та багато інших", - заявив Зеленський.