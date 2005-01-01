Кабмін має намір витратити майже 3 млрд дол. МВФ на соціальні виплати

Кабінет міністрів планує направити кошти з 2,7 млрд доларів від МВФ на соціальні виплати. Ці кошти допоможуть відновленню економіки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, яке транслювалося на Youtube.

«23 серпня ми отримали 2,7 млрд доларів від МВФ. Це не кредит, а безповоротна допомога», — сказав він.

Як зазначив Шмигаль «ці кошти сприятимуть макроекономічній стабільності, дозволять збільшити соціальні виплати і підтримати українську економіку на шляху її відновлення».

У той же час прем'єр зазначив, що отримання 2,7 млрд доларів від МВФ не вплине на виконання Україною діючої програми Stand-By.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд перерахував Україні 2,7 млрд доларів за рахунок додаткової емісії спеціальних прав запозичення (SDR) на 650 млрд доларів. МВФ виділяє ці кошти всім країнам-членам фонду на відновлення економіки після коронакризису.