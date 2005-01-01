Коли батькам доводиться відпускати підлітків

Підлітки-вчорашні діти, майбутні дорослі. Підлітковий період життя психологи називають перехідним віком, а також-складним. В цей час і справді всім доводиться непросто. Відносинам з батьками належить пройти непростий процес сепарації. Це справжнє випробування на міцність для обох сторін.

Те, що не очевидно батькам

Перехідний вік для батьків часто виявляється справжнім снігом на голову. Начебто дитина зовсім не змінився, і відносини з ним давно устоялися — він знає правила будинку і життя, розуміє, чому треба їх дотримуватися. І раптом-наче підмінили! Діти стають різкими, влаштовують істерики на рівному місці, починають дерзити, у них з'являються дивні бажання. Разбаловались? Втомилися? Погана компанія впливає? У гаджетах пересиділи? А може, дітям потрібна допомога невролога, так як в наявності ознаки розлади нервової системи?

Нервова система і справді відчуває зараз не найлегші часи, але тільки медикаментозною терапією їй не допоможеш. Так настає пубертатний період. Батьки можуть здивуватися-як таке можливо? Адже дитина ще майже зовсім малюк, він не сильно витягнувся вгору, і інтереси у нього чисто дитячі — іграшки, мультики, велосипеди-ролики. Цю помилку часто роблять багато людей, плутаючи дорослішання з дорослістю. Дорослішання-довгий шлях, який належить пройти підліткам на шляху до дорослості. Цей шлях займе багато років, але починається він завжди з першого кроку, коли на нього ступає дійсно ще абсолютна дитина.

Підлітки йдуть з дому

Пубертатний період починається з гормональної перебудови організму. Мало хто з батьків зараз не чув про цей процес, але чомусь зазвичай його пов'язують в основному з областю особистих відносин. Насправді, гормони впливають на всю нервову систему в цілому, вносячи деяку нестабільність в її роботу. Всьому організму належить навчитися працювати на новий лад. Будь-яка перебудова-це завжди дискомфорт, так як руйнується звична система, а нової поки ще не побудовано, та й існувати в ній ще тільки належить навчитися. Самовідчуття дитини в перехідному віці являє собою фундамент, на якому належить звести нову будівлю. Це не найзручніша обстановка, щоб тримати себе в руках і підтримувати коректність в спілкуванні з навколишнім світом.

Біологічний сенс такої трансформації організму полягає не тільки в підготовці до майбутніх процесів становлення особистості і розмноження, але і в запуску процесу сепарації. Головна ідея дорослішання полягає в тому, щоб підлітки йшли з батьківського дому і жили самостійним життям. Як це зробити, якщо самі вони відчувають себе комфортно і захищено під крилом у мами з татом, а батьки, рухомі інстинктом турботи про потомство, і чути не хочуть про те, щоб відпустити від себе дитину? Виплеск гормонів в організмі спонукає підлітків шукати своє власне місце в світі, і рідний дім вже не здається єдиним зручним місцем у світі.

Адже вони зовсім ще діти!

Це один з найчастіших конфліктів між сучасними дітьми та батьками - ти куди зібрався, ти ще маленький! Неважливо, чи йдеться про пізню прогулянку, перегляд фільму невідповідної вікової категорії або бажання брати участь у всіх гуртках, які може запропонувати школа. Батьки звикли до своєї ролі оберігає крила, вони знають, що діють в інтересах самої дитини, тому всі будуть вирішувати за нього. Закон надає їм таке право - за неповнолітнього відповідають повністю його батьки. Однак навіть суха буква закону розуміє, що не можна визнати людину дорослою за один день. Саме тому паспорт підлітки отримують вже в 14 років, з цього ж віку вони можуть офіційно влаштуватися на роботу, а значить, частково брати участь у своєму утриманні. З 15 років вони отримують право самостійно підписувати багато документів і приймати рішення (наприклад, про проведення профілактичних щеплень), а в 16 років настає вік згоди на фізичну близькість.

Навіть держава визнала за підлітками право приймати рішення про такі важливі події в житті, але визнати таке право батькам — набагато складніше. Закон має справу з абстрактними категоріями громадян, а батьки бачать перед собою свою рідну і кохану дитину і не можуть не переживати за неї. Такий інфантильний-як він може впоратися? Такий наївний - що він може розуміти? Прямо скажемо-дурнуватий, як йому можна довіряти? Але на жаль, такий шлях веде тільки до хворобливого розриву.

Якщо перетиснути пружину, вона» вистрілить", якими б благими намірами не було продиктовано тиск. Підлітки підуть в самостійне життя незалежно від того, що думають про це батьки. І між іншим, саме від батьків залежить, які відносини залишаться між ними і їх виріс дитиною, а також у великій мірі — скільки помилок він зробить. Тільки це зовсім інша залежність, не принцип убереження від життя.

Небезпечні відносини

Перехідний період - це перехід не тільки підлітків від дитинства в доросле життя, а й батьків — до нового типу відносин. Це раніше, коли дитина була малюком, їх завдання полягало в тому, щоб оберігати його від максимальної кількості життєвих колізій і дискомфорту. Це і зрозуміло: маленька дитина істота беззахисна, він не може вижити самостійно. Але час йде і малюк росте, він набуває свій власний життєвий досвід, накопичує знання та вміння.

Настає час для батьків згадати про своє головне завдання-підготувати нову людину до самостійного життя. А це неможливо зробити, постійно підстраховуючи і не допускаючи до потенційно небезпечних проектів. Дивно: коли малюк вчиться ходити, батькам очевидно, що треба кілька разів дати йому впасти на попу, щоб навчитися вставати і тримати рівновагу. Але вже через десять років така стратегія буде здаватися неприпустимою щодо вибору компанії, занять, зачіски.

Особистий досвід неминучий

Підліткам необхідний свій власний досвід в самих різних сферах життя. Ніякі батьківські бесіди і розповіді про свій досвід не замінять особистих вражень. У цій ситуації батькам потрібно не забороняти і не пускати, а надати підлітку максимум достовірної інформації про світ і відносини людей, щоб їх син або дочка могли самостійно прийняти правильне рішення.

Класичний приклад-перший досвід фізичної близькості. Зрозуміло, що рідко він виходить в той час і за таких обставин, коли батьки могли б його схвалити. Але якщо в якійсь ситуації Підлітки прийняли рішення про те, що це станеться — буде краще, якщо заздалегідь вони будуть підготовлені до процесу. Тобто, будуть знати про емоційні особливості відносин в парі, а також про те, що фізичні контакти можливі тільки із застосуванням засобів запобігання. А значить, така інформація повинна бути заздалегідь отримана від батьків і освоєна, як непорушна даність. Замість того, щоб погрожувати «вбити» дівчинку-підлітка «за це» або лякати хлопчика, краще частіше з ними вести бесіди про те, як потрібно чинити і що буде в разі прийняття інших рішень.