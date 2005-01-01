Деревянный стол: нестареющая классика

Стол — важная часть интерьера. Без него не обходится кухня, рабочий кабинет и детская, он часто украшает гостиную и встречается даже в спальнях. Во все времена столы из дерева пользовались огромной популярностью благодаря долговечности и практичности. Кроме того, деревянные вещи считаются классикой и никогда не выйдут из моды. Тем не менее к выбору материала стоит подходить очень ответственно, в некоторых интерьерах дерево может смотреться неуместно. Как и любой материал, дерево имеет преимущества и недостатки.

Преимущества

экологичность и уникальная природная красота делает дерево популярным в самых разных стилях — от ар-деко до конструктивизма;

долговечность материала является большим плюсом — дерево обладает высокой ударопрочностью, его при необходимости можно отреставрировать;

дерево — отличный вариант для кинестетиков, оно теплое, к нему приятно прикасаться;

разные породы дерева позволяют подобрать идеальный оттенок для конкретного интерьера.

Недостатки

главным недостатком является высокая стоимость;

большой вес вызывает проблемы при транспортировке и перестановке;

низкая устойчивость древесины к высоким температурам мешает в процессе приготовлении пищи;

для защиты от воздействия температур и механических повреждений мебель покрывают лаком, который со временем трескается и темнеет;

мягкие породы дерева легко повреждаются, на столешнице могут оставаться следы от ножа или горячих чашек.

Современные технологии позволяют уменьшить количество недостатков, например, для увеличения влагостойкости поверхность покрывают лаком, шпоном, эмалью. Существуют и способы корректировки веса с помощью добавления пластиковых или металлических элементов.

Ассортимент

Сегодня ассортимент предметов интерьера довольно разнообразный, можно подобрать по приемлемой цене подходящую мебель в соответствии с выбранным стилем. Например, в LUXмеблі представлены деревянные столы любых форм, размеров, цветов. Оттенки коричневого — самый распространенный выбор, подходящий для интерьеров в классическом, лофт и кантри-стиле. Белый вариант чаще используется в средиземноморском стиле, подходит к провансу и шебби-шик. Светлые цвета подвержены загрязнению, поэтому надо быть готовым к аккуратности в обращении, за такой мебелью нужно более бережно ухаживать. Черный цвет — универсален, отлично впишется в любой интерьер. Что касается формы, то прямоугольные столы наиболее популярны, также часто встречаются круглые и раскладные варианты. Помимо формы самой столешницы, встречаются интересные варианты ножек.

Породы дерева

Для изготовления столешниц используется мягкая или твердая древесина. К мягким сортам относятся хвойные деревья, ива, ольха, каштан. Самыми твердыми сортами считается акация, тис, кизил, дуб, лиственница, яблоня. Для увеличения износостойкости наносится защитный слой, для мягких пород понадобится несколько слоев. На самом деле, при выборе дерева человек руководствуется лишь собственными эстетическими предпочтениями, ведь каждая порода имеет оригинальный неповторимый рисунок.

И последнее, что нужно учесть при выборе стола, — удобство. Он должен быть комфортным по высоте, а ширина одного посадочного места рекомендуется не менее 70 см. При грамотном сочетании внешней красоты и удобства стол будет одним из самых востребованных предметов мебели в доме.