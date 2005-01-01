Навстречу трезвой жизни: методы лечения алкоголизма

Алкоголизм – это физическая и психологическая зависимость от напитков, содержащих этанол. Желание выпить возникает на фоне частых депрессий, неблагополучного окружения, сложностей в профессиональной сфере или личной жизни. Постепенно это входит в привычку, и человек уже не может обходиться без спиртного. Неконтролируемое употребление алкоголя приводит к поражению внутренних органов, нарушению когнитивных способностей, прогрессирующей деградации личности.

Алкоголик не в состоянии справиться с проблемой в одиночку, потому что не замечает ее. Здесь важно участие родных и близких, а также помощь специалистов. Совместными усилиями можно избавиться от зависимости и начать трезвый образ жизни.

Методы лечения алкоголизма

Современная медицина располагает многочисленными способами, позволяющими отказаться от употребления крепких напитков. Лечение алкоголизма в Киеве проводится разными методами.

Прием медикаментов

Увеличивает эффективность других способов. Может применяться на разных стадиях:

при похмелье помогает «Лимонтар» с янтарной кислотой, «Медихронал»;

уменьшает тягу «Пропротен-100», который пьют курсами;

формируют страх употребления спиртного препараты на основе дисульфирама;

предотвращают дальнейшее употребление алкоголя за счет блокировки опиоидных рецепторов лекарственные средства с налтрексоном.

Препараты должны назначаться врачом. Заниматься самолечением недопустимо. Это может привести к опасным последствиям.

Гипнотерапия

Метод предполагает введение человека в транс и внушение запретов, отвращения, равнодушия к спиртным напиткам. Гипноз безопасен, так как не имеет побочных эффектов. Но для людей с низкой степенью внушаемости он не подходит.

Психотерапия

Способ заключается в воздействии на психику с целью создания установок на трезвый образ жизни и для поддержания в бывшем алкоголике силы воли и желания отказаться от спиртного. Используется вместе с другими техниками. Возможны индивидуальные, групповые, семейные сеансы психотерапии.

Аппаратные методики

Современная клиника для алкоголиков оснащена технологичным оборудованием, с помощью которых оказывается воздействие на мозг больного. Среди распространенных способов выделяют ИКТ, лазерную и ТЭС-терапию.

Фитотерапия

Для борьбы с алкогольной зависимостью применяются натуральные средства. Тимьян, дягиль, зверобой уменьшают тягу к крепким напиткам. Копытень, чабрец при сочетании с этанолом вызывают расстройства ЖКТ. Это приводит к формированию у больного на подсознательном уровне отвращения к алкоголю. Фитотерапия – безопасная альтернатива подшиванию.

Подумайте о собственном будущем уже сегодня. Обращайтесь к специалистам, которые подберут подходящий метод лечения и помогут избавиться от болезни, способной привести к летальному исходу.