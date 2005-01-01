Почему не стоит бояться покупать бу компьютерную технику

Компьютерные технологии развиваются семимильными шагами, а вместе с ними меняются требования к техническим параметрам используемой техники, при этом она становиться «морально» устаревшей, оставаясь вполне пригодной для использования в бытовых условиях или для узкопрофильного применения. Поэтому приобретение новых компьютеров не всегда обосновано, можно воспользоваться выгодными предложениями, которые предлагает склад компьютерной бу техники.

Возможности выбора техники, бывшей в употреблении

Еще несколько лет назад многие пользователи покупали бывший в употреблении монитор к компьютеру, а системный блок собирали самостоятельно (если позволяли знания и наличие комплектующих) или приобретали в магазине новый блок. Теперь в специализированных торговых предприятиях можно приобрести полностью укомплектованное оборудование, собранное из бывших в употреблении комплектующих и запасных частей.

Качество такого оборудования практически не отличается от технических параметров новых компьютеров, которые можно приобрести в специализированных магазинах или отделах супермаркетов. Покупая подержанные ПК, следует придерживаться определенных критериев:

приоритет следует отдавать давно проверенным продавцам, которые знакомы покупателям лично или через родственников и друзей.

перед приобретением техники желательно просмотреть отзывы о продавце в социальных сетях, наличие негативных отзывов касательно сбоев в работе приобретенных экранов, процессоров, видеокарт и т.п. должны настораживать;

иногда продавцами подержанных ПК выступают сотрудники (менеджеры) магазинов по продаже компьютерной техники или собственно магазины, предлагая существенные скидки в случае приобретения подержанных компьютеров, ноутбуков, экранов или корпусов.

Последний вариант является одним из наиболее приемлемых, поскольку предоставляет возможность выставления претензий конкретному продавцу в случае поломки приобретенного оборудования.

Приобретение б/у техники в интернет-магазинах

Наиболее распространенным способом приобретения бывшей в употреблении компьютерной техники является использование специализированных интернет – магазинов. Опытные специалисты указанных торговых площадок перед продажей детально проверяют исправность техники, производят соответствующее техническое обслуживание, заменяют устаревшие или непригодные к эксплуатации узлы и детали. На реализованное оборудование предоставляется гарантия, в том числе, на системные блоки мониторы и ноутбуки – от трех до шести месяцев.

В Angar.kh.ua можно приобрести по вполне приемлемым ценам компьютеры для офисной работы и ПК с большим объемом памяти процессора – для игровой практики. Ассортимент продукции включает классические варианты ноутбуков, трансформеров с сенсорными дисплеями и мониторов. Помимо собственно компьютерного оборудования можно приобрести сопутствующие товары наподобие мышек, клавиатуры, колонок, зарядных устройств, наушников и веб-камер.

Имея гарантию на приобретенное оборудование, всегда есть возможность его возврата в случае некачественной работы (зависания, торможения, перебоев работе).