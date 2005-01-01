Магазин сантехники: выбираем новое оборудование

Давно думаете, что дальше жить с такой ванной или туалетом просто невозможно? Задумайтесь о покупке новой сантехники. Какой бы качественной она не была, со временем она изнашивается, покрывается трещинами, сколами и ржавчиной.

Интернет-магазин сантехники ukrinstal.com.ua предлагает все необходимое для ванной, туалета и кухни, а также различные отопительные системы. Большой выбор, доступные цены и многочисленные акции позволили этому магазину занять лидирующие позиции на рынке Украины.

Магазин отопления и сантехники: ставим приоритеты

Если вы столкнулись с тем, что старая сантехника уже давно вышла из строя, необходимо определиться с тем, что больше всего требует замены и начать покупки именно с этого:

унитаз/биде;

ванна/раковина;

смесители и душевые системы;

водонагреватели/котлы.

Чаще всего изнашиваются и ломаются смесители. Это обусловлено тем, что дешевые модели изготавливаются из недолговечных материалов, которые быстро поддаются коррозии. Поэтому раз в 4–5 лет они требуют замены. Чтобы легче демонтировать старый смеситель, воспользуйтесь WD40.

Накануне зимы актуальной становится установка и модернизация котельного оборудования. Частые отключения горячей воды особенно в холодный период года вынуждают людей устанавливать проточные водонагреватели или бойлеры. Такое оборудование позволяет не только всегда быть обеспеченным горячим водоснабжением, но и значительно сэкономить на оплате коммунальных услуг.

Кухонная мойка — тот вид сантехники, который испытывает максимальную эксплуатационную нагрузку, поэтому экономить на нем не стоит. Если же вы хотите установить или заменить свою мойку, обратите внимание на модели немецкого бренда Grohe, демонстрирующие оптимальное соотношение «цена-качество».

В последнее время огромной популярностью среди украинцев пользуется технология «теплый пол». Она незаменима, если в семье есть маленькие дети, да и в любом другом случае обеспечивает обогрев всего дома и значительную экономию ресурсов при соблюдении технологии установки.

Обеспечить энергоэффективное отопление дома можно также путем замены старых батарее более современными, обеспечивающими высший КПД. Разнообразные радиаторы, полотенцесушители, конвертеры могут сделать ваш дом намного более теплым и уютным. Кроме того, современные технологии позволяют значительно экономить ресурсы.