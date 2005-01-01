Почему не стоит пренебрегать осмотром у проктолога?

Мысль о посещении некоторых врачей может порой вызывать страх у пациентов. К таким медицинским специалистам можно отнести стоматологов, гинекологов и проктологов. С той лишь разницей, что к стоматологам обращаются люди всех возрастов, на осмотр к гинекологу приходят все женщины, а на приём к проктологу попадает относительно малое количество людей. Особая пикантность специальности проктолога зачастую даже от оной мысли о его посещении вызывает у людей неудобство и заставляет нервничать. При этом нет никаких оснований бояться или переживать о каком-либо неудобстве при посещении такого врача.

Чем приходится заниматься специалисту проктологии? Врачи проводят исследования прямого и ободочного кишечника, области вокруг анального отверстия и его самого на предмет повреждений и заболеваний, помогая эффективно их предотвращать и лечить. Самыми распространёнными заболеваниями, с которыми пациенты обращаются к проктологам, являются геморрой и трещины в анальном отверстии. Такие врачи знают всё о правильном функционировании прямой и ободочной кишки, а также прилегающих к ним областей.

Согласно статистике, каждый четвёртый человек на планете имеет тот или иной проктологический недуг. Проявления заболеваний прямого кишечника весьма обширны и разнообразны, к тому же зачастую их крайне сложно выявить на начальных стадиях. Если затягивать с визитом к проктологу, это может пагубно сказаться на вашем здоровье. Подобные болезни в запущенном виде способны доставить гораздо больше дискомфорта и неприятных ощущений, чем поход на осмотр к опытному врачу. Современная проктология позволяет выявить проблемы путём тщательных обследований и назначить эффективный курс лечения.

В каких случаях нужно записывать на приём к проктологу?

Осмотр опытного специалиста в обязательном порядке потребуется в следующих случаях:

Если возникает зуд в области ануса;

Если возникают неприятные ощущения во время опорожнения;

Если запоры случаются регулярно;

Если в ваш кишечник попали инородные предметы;

Если у вас начали образовываться геморроидальные узлы;

Если при дефекации вы стали обнаруживать выделения крови;

Если у вас выпала прямая кишка.

Все эти ситуации требуют безотлагательного осмотра опытного проктолога, потому что подобные симптомы свидетельствуют о серьёзных заболеваниях и требуют скорейшего обследования с последующим курсом лечения.

Своевременная помощь проктолога

При малейших симптомах проблем с прямой кишкой или параректальной областью не откладывая запишетесь на приём к специалисту. Первый визит, как правило, несёт более консультационный характер. Врач выслушает вас и расскажет как правильно подготовиться к детальному осмотру. Даст рекомендации по соблюдению определённой диеты и как правильно сделать себе очистительную клизму перед следующим приёмом. Крайне важно в точности следовать рекомендациям врача, чтобы осмотр состоялся и не пришлось проходить подготовку к нему повторно.