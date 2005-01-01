Розвідка підготувала для Байдена секретну доповідь про справжнє походження коронавірусу

Аналітики вивчали два варіанти: природний і лабораторний

Розвідка США зайшла в глухий кут, розслідуючи природу появи коронавірусу. Фахівці так і не змогли прийти до логічного висновку, так як вірус міг перейти від тварини до людини - лабораторним шляхом або природним, пише Washington Post, посилаючись на два високопоставлених джерела.

Сьогодні цю доповідь поклали на стіл президенту Сполучених Штатів Джо Байдену. Не виключено, що найближчим часом витяги з цього розслідування будуть оприлюднені.

Розвідка намагалася встановити реальні обставини, що призвели до пандемії коронавірусу, протягом 90 днів. Але, незважаючи на аналіз великої кількості розвідданих і пошук нових доказів, співробітники розвідувальних служб так і не змогли прийти до єдиної думки.

Суперечки навколо Походження COVID-19 почалися відразу після того, як зараза стала стрімко розповзатися по світу на початку минулого року. Початок цьому поклав екс-президент США Дональд Трамп, який заявив, що вірус з'явився в науковій лабораторії Уханя.

Спроби світової спільноти встановити походження коронавірусу досі не увінчалися успіхом. На першому етапі розслідування влада КНР допустила в Ухань групу міжнародних фахівців ВООЗ, але до другого етапу справа так і не дійшла.

Байден доручив розвідці вивчити це питання, яке турбує всю планету вже півтора року, після того, коли експерти стали схилятися до двох версій. Згідно з першою, коронавірус поширився після контакту людини із зараженою твариною. А по другій, вірус опинився на волі в результаті нещасного випадку в лабораторії. Глава розвідспільноти і директор Національної розвідки Авріл Хейнс попередила ще в червні, що її підлеглі можуть так і не розкрити таємницю походження COVID-19.

У розслідуванні брали участь десятки аналітиків і співробітників різних підрозділів. Як зазначило одне з джерел газети, можливо, причина безрезультатної доповіді полягає в тому, що питання походження коронавірусу в компетенції вчених, а не експертів розвідки.