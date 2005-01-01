Читання науково-популярних книг з користю

Мало, що може зробити такий сильний вплив на ваше життя, як регулярне читання нехудожньої літератури. Професійні, науково-популярні, публіцистичні та навчальні книги не лише збагачують ерудицію, а й допомагають тренувати мислення та концентрацію. Якісна науково-популярна література з книжкового інтернет-магазину Valliza дає нові знання та інформацію, про яку раніше не знали, тим самим ваша здатність критично аналізувати та обробляти ситуації багаторазово зростає.

Регулярне читання новинок професійної літератури сприяє кар'єрі та зростанню як фахівця. Ті, хто отримує знання з якісних книг завжди на голову перевершують своїх співрозмовників, які отримують поверхневі та суперечливі знання з Інтернету.

Часто люди не бачать сенсу у читанні, оскільки швидко забувають прочитане. Їм здається, що від читання нехудожньої літератури вони не мають жодної користі.

Коли запитуєш, як саме вони читають, з'ясовується, що вони просто пробігають очима текст книги і віддають її знайомим або стирають файл з комп'ютера. Не дивно, що таке читання не надто продуктивне.

Використовуйте наступні прийоми і ефективність читання зросте в рази

1. Виділяйте маркером ключові думки автора — створіть особистий цитатник на основі тексту книги

Придбайте собі свій екземпляр друкованої книги та працюйте з ним у форматі робочого блокнота. Роздрукований текст, як би красиво він не виглядав на папері, лише заготівля для подальшої роботи читача. Не соромтеся виділяти кольоровими маркерами.

Використовуйте рожевий маркер для тих думок та ідей, які видаються цікавими або підсумовують міркування автора. Жовтим маркером виділяйте спірні моменти. Зеленим — цікаві факти, які можуть стати вам у нагоді в майбутньому. Можете додати власні критерії виділення. Головне, щоб вони були зрозумілі.

Головна помилка – виділяти надто багато. Це означає, що ви не можете виділити головного в міркуваннях автора. В ідеалі частка зазначеного тексту має бути не більше 20%.

Щоб швидко знаходити важливі цитати, вклейте маленькі закладки тих же кольорів, що й маркери. Якщо маєте можливість, перенесіть цитати в комп'ютер, забезпечуючи їх ключовими словами для швидкого пошуку.

2. Записуйте власні думки та зауваження на полях книги

Процес читання завжди спонукає наш мозок до паралельного обмірковування прочитаного. Вам обов'язково будуть спадати на думку цінні думки як за текстом книги, так і щодо сторонніх проблем, що займають у фоновому режимі. Біда в тому, що багато з них дуже швидко забудеться. Як казав Дмитро Менделєєв «Незаписана думка – втрачений скарб».

Тримайте напоготові під час читання олівець або ручку та робіть розбірливі записи на полях. Якщо думка пов'язана з текстом, прив'яжіть її стрілкою до потрібного абзацу або окремих слів. Великі шматки своїх висновків після читання помічайте закладками та перенесіть на комп'ютер.

3. Виділіть спеціальну полицю для опрацьованих книг і повертайтеся до них щонайменше раз на рік

Коли закінчите читання, поставте цю книгу на спеціальну полицю, де зберігатимете тільки томи, які пропрацювали. Ніколи нікому не давайте ці екземпляри. Ви зробили з ними велику роботу і тепер зможете легко знаходити в них необхідний матеріал для презентацій, статей, промов тощо. Крім того, вони можуть містити надто багато ваших особистих думок та зауважень, не призначених для чужих очей.

Раз на рік або частіше беріть книги з цієї полиці та переглядайте цитати та свої нотатки. Наша довгострокова пам'ять потребує регулярного повторення матеріалу. Тільки в цьому випадку знання у ній закріплюються. Так не тільки можна оживити текст у пам'яті, а й побачити, що низка думок автора не до кінця зрозуміла на тому рівні розвитку, який був у вас раніше.

Якщо вам зручно читати з екрана смартфона чи планшета, можете значно полегшити собі всю роботу. Просто встановіть програму для читання книг, яка має функції виділення цитат різним кольором, створення нотаток і зручне вивантаження їх у зовнішній файл.

Замість паперових книг накопичуватимуться розмічені електронні файли всередині програми, а в комп'ютері без додаткових зусиль з'явиться папка зі списками цитат та висновками за прочитаними текстами.

Підвищіть віддачу від читання, і ви зненацька виявите, що тепер хочеться читати все більше і більше.