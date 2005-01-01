Алюминиевые профили: главные преимущества

Алюминиевые профили – это многофункциональный декоративный элемент отделки, который используется в ремонтно-строительных работах и оформлении интерьеров любых помещений. Благодаря своим прочности, долговечности, простоте работы, доступной стоимости они нашли самую широкую сферу применения в современном дизайне интерьеров.

В чем преимущества профилей из алюминия?

Основные преимущества алюминиевых профилей обусловлены свойствами алюминия – металла прочного, но очень легкого. Благодаря этому они приобрели рекордную долговечность и могут прослужить до 100 лет. Алюминий обладает высокими антикоррозийными свойствами, не боится воды и перепадов температур, механических воздействий, ультрафиолета. Профили можно мыть, ремонтировать, окрашивать и использовать повторно.

Какими бывают алюминиевые профили?

Профили из алюминиевого сплава бывают разными по конструкции, сфере применения и функциональным особенностям. Например, только в каталоге https://alumpro.com.ua/ их представлено несколько десятков видов. Рассмотрим некоторые типы:

светодиодный алюминиевый профиль. Это особая конструкция, которая дополняется специальный каналом для светодиодной ленты и рассеивающей линзы, которая делает свет LED-лампочек мягким и нежным. Такие профили кроме основной функции (маскировки стыков, защиты коммуникаций, эстетического оформления) используются для создания дополнительного освещения;

напольный плинтус. Такие модели разделяют в зависимости от конструктивных особенностей на накладные, скрытого монтажа, с кабель-каналом для электрокоммуникаций и проводов Интернет-соединения, с подсветкой. Алюминиевые плинтусы могут быть с анодированным покрытием, цветным полимерным, с которым профиль можно окрашивать в любой оттенок по палитре RAL;

дверные профили, которые выполняют функцию каркаса для монтажа межкомнатных дверей из любого материала;

потолочный плинтус, или молдинг. Они очень схожи с напольными, но устанавливаются сверху и маскируют стык между стеной и потолком. Также потолочные профили нужны при монтаже натяжных потолков и при создании «парящего» потолка;

профили для оформления плитки и напольных покрытий.

Дополнительно выделяют фурнитуру, которая потребуется при монтаже. Если вы заказываете продукцию в компании «Алюмпро», она сразу идет в комплекте с профилями, и искать ее дополнительно не понадобится. Это позволит сэкономить время и деньги.