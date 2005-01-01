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Алюминиевые профили: главные преимущества
Алюминиевые профили – это многофункциональный декоративный элемент отделки, который используется в ремонтно-строительных работах и оформлении интерьеров любых помещений. Благодаря своим прочности, долговечности, простоте работы, доступной стоимости они нашли самую широкую сферу применения в современном дизайне интерьеров.
В чем преимущества профилей из алюминия?
Основные преимущества алюминиевых профилей обусловлены свойствами алюминия – металла прочного, но очень легкого. Благодаря этому они приобрели рекордную долговечность и могут прослужить до 100 лет. Алюминий обладает высокими антикоррозийными свойствами, не боится воды и перепадов температур, механических воздействий, ультрафиолета. Профили можно мыть, ремонтировать, окрашивать и использовать повторно.
Какими бывают алюминиевые профили?
Профили из алюминиевого сплава бывают разными по конструкции, сфере применения и функциональным особенностям. Например, только в каталоге https://alumpro.com.ua/ их представлено несколько десятков видов. Рассмотрим некоторые типы:
Дополнительно выделяют фурнитуру, которая потребуется при монтаже. Если вы заказываете продукцию в компании «Алюмпро», она сразу идет в комплекте с профилями, и искать ее дополнительно не понадобится. Это позволит сэкономить время и деньги.
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