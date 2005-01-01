Половина гіпертоніків не знає про свою хворобу

Міжнародна група вчених з Non-Communicable Disease risk Factor Collaboration (NCD-RisC) опублікувала в журналі The Lancet доповідь, з якого випливає, що число дорослих людей з гіпертонією в світі за останні 30 років збільшилася в 2 рази.

Так, якщо в 1990 році у віковій категорії 30-79 років у світі налічувалося 331 млн жінок і 317 млн чоловіків-гіпертоніків, то в 2019 році ці показники зросли до 626 і 652 млн, відповідно.

Аналіз результатів вимірювання артеріального тиску у 104 млн млн чоловік за 30 років в 184 країнах показав, що майже половина гіпертоніків (41% жінок і 51% чоловіків) не знає про своє захворювання. Не дивно, що більше половини людей з гіпертонією (53% жінок і 62% чоловіків) не отримують ніякого лікування.

Говорити про ефективний контроль за гіпертонією можна тільки щодо кожної четвертої жінки і кожного п'ятого чоловіка з числа людей з цим діагнозом.

Вчені нагадують, що підвищений артеріальний тиск безпосередньо пов'язаний з більш ніж 8,5 млн смертей на рік. Контроль за артеріальним тиском дозволяє скоротити кількість інсультів на 35-40%, інфарктів на 20-25% і випадків серцевої недостатності – приблизно на 50%.