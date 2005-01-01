Зеленський ввів у дію рішення РНБО про реформування охорони здоров'я

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради національної оборони і безпеки "про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою".

У рішенні РНБО йдеться, що Кабмін повинен до 1 грудня розробити і представити Стратегічний план розвитку системи охорони здоров'я на період до 2030 року. Також повинні бути прописані терміни виконання етапів робіт і відповідальні. Зокрема, мають бути прописані чіткі механізми забезпечення доступної та своєчасної, безпечної та якісної екстреної, первинної та вторинної, а також третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, а також реабілітації у сфері охорони здоров'я.

У зв'язку з цим в Україні повинні з'явитися наступні важливі критерії:

індикатори якості надання первинної медичної допомоги;

введення показників ефективності для керівників медичних установ;

створення умов для застосування міжрегіональних маршрутів транспортування пацієнтів при наданні екстреної допомоги.

Указ Зеленського набирає чинності з моменту опублікування, а відповідальним призначений Данилов.