|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про реформування охорони здоров'я
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради національної оборони і безпеки "про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою".
У рішенні РНБО йдеться, що Кабмін повинен до 1 грудня розробити і представити Стратегічний план розвитку системи охорони здоров'я на період до 2030 року. Також повинні бути прописані терміни виконання етапів робіт і відповідальні. Зокрема, мають бути прописані чіткі механізми забезпечення доступної та своєчасної, безпечної та якісної екстреної, первинної та вторинної, а також третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, а також реабілітації у сфері охорони здоров'я.
У зв'язку з цим в Україні повинні з'явитися наступні важливі критерії:
Указ Зеленського набирає чинності з моменту опублікування, а відповідальним призначений Данилов.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com