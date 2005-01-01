У світі введено понад 5 млрд доз вакцини від COVID-19

AFP публікує статистику по світовій вакцинації від COVID - 19 і стверджує, що на даний момент було введено 5,006 млрд доз вакцини.

В середньому по всьому світу на 100 чоловік припадає 64 першої, другої або навіть третьої дози. Перший мільярд доз розійшовся за 140 днів. На 3-5 мільярди знадобилося набагато менше часу – 26-30 днів на кожен мільярд.

1,96 млрд доз отримали жителі Китаю (майже 40%). На другому місці-Індія з 589 млн доз, а на третьому – США з 363 млн доз вакцини.

Найбільш захищеними є Об'єднані Арабські Емірати, де на кожну сотню громадян припадає 179 ін'єкцій вакцини, що є три чверті жителів отримали повний курс щеплень. На другому місці-Уругвай, громадяни якого отримали 154 дози на 100 осіб, третє поділили між собою Ізраїль і Катар (149 доз на 100 громадян).

Деякі держави, де курс з двох щеплень отримали 65-70% населення – ОАЕ, Ізраїль, Бахрейн, Уругвай і Чилі – вже почали проводити масову ревакцинацію.

Зростає розрив між бідними і багатими державами. Якщо в багатих країнах в середньому вводиться 111 доз на 100 жителів, то в бідних країнах – тільки 2,4 дози на 100 жителів.

Три країни взагалі ще не вакцинували своїх громадян: Еритрея, Бурунді і Північна Корея.